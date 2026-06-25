Für den kommenden Samstag und Sonntag werden auch in Südbaden wieder sehr hohe Temperaturen erwartet. Vor diesem Hintergrund gilt am Wochenende (27./28. Juni 2026) keine vom Südbadischen Fußballverband angesetzten Verbandsspiele (Relegationsspiele) im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr stattfinden.

Die betroffenen Partien werden in Abstimmung mit den zuständigen Staffel- und Spielleitern auf 18 Uhr verlegt. Die beteiligten Vereine können sich auch auf eine zeitlich spätere Ansetzung verständigen, wenn die örtlichen Verhältnisse dies zulassen, oder eine Ansetzung auf den Vormittag (10 Uhr). Der Verband empfiehlt zudem, Freundschaftsspiele und Vereinsturniere nach Möglichkeit zu verschieben oder ebenfalls in die Abendstunden zu verlegen. Die abschließende Entscheidung liegt bei den jeweiligen Veranstaltern.

Der SBFV appelliert an alle Vereine, die zu erwartende Hitzebelastung bei der Planung und Durchführung ihrer Veranstaltungen besonders zu berücksichtigen und nach Möglichkeit kühlere Tageszeiten zu wählen oder komplett zu verschieben. „Die Gesundheit aller Beteiligten hat oberste Priorität“, schreibt der DBFV in seiner Pressemitteilung.

Besonders empfohlen wird bei großer Hitze: Ausreichend Trinkmöglichkeiten bereitstellen, regelmäßige Trinkpausen gewährleisten, Schattenbereiche und Sonnenschutz schaffen, Belastungen reduzieren und auf Anzeichen von Kreislaufproblemen achten, Kinder, ältere Menschen und gesundheitlich vorbelastete Personen besonders im Blick behalten.