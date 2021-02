Fußball in St. Georgen Verein leidet unter Corona-Beschränkungen

"Bei uns ruht derzeit wieder das gesamte Vereinswesen, alles liegt auf Eis. Sämtliche Rundenspiele, sowohl bei den Aktiven als auch bei den Jugendmannschaften, sind derzeit ausgesetzt." Keiner wisse aktuell, wie es weitergehe. Das Vorstandsteam halte derzeit ausschließlich über die elektronischen Medien Kontakt. Trotz der Pandemie sei aber die Treue der Vereinsmitglieder zum FV/DJK stark, die Mitgliederzahlen blieben konstant.

Und was ist mit den angefangenen Spielrunden 2020/2021? Im Verband würden, so Götz, verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Denkbar wäre, – baldige Lockerungen der Kontaktbeschränkungen vorausgesetzt – die restlichen Vorrundenpartien noch zu Ende zu bringen und anschließend bei sogenannten "Play-Offs" Meisterschaft und Abstieg auszuspielen. Das Problem, so Jürgen Götz, sei aber der Faktor Zeit. Bis 30. Juni müssten alle Ergebnisse vorliegen, damit die nötigen Planungen für die höher- beziehungsweise niederklassigen Staffeln für die nächste Saison ordnungsgemäß erfolgen könnten.

Er sei skeptisch, ob dies so möglich sei. Man wäre eben Teil eines Ganzen und könne nicht autonom agieren, etwa zum Beispiel die Runde durchgehend von März bis November ausspielen.

Beim FV/DJK spielten derzeit, erläutert der Geschäftsführer, zwei Herren-Teams sowie mehrere Jugendmannschaften, beginnend bei den A-Junioren bis hin zu den Bambinis. Mit Ausnahme der E-Junioren seien die Mannschaften in Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen, so etwa auch mit dem FC Viktoria Peterzell, engagiert. Die Zusammenarbeit funktioniere gut.

Neue Spieler auch als Trainer im Einsatz

Sehr positiv sieht Jürgen Götz die Verpflichtung von Alex German, Manuel Passarella und Luca Crudo – alle bislang noch Spieler des Verbandsligisten FC 08 Villingen II. Sie würden ab der kommenden Saison die Reihen des B1-Ligisten FV/DJK St. Georgen nicht nur als Spieler verstärken, sondern auch gemeinsam die Trainerfunktion ausüben. Götz erhofft sich davon auch langfristig eine durchaus positive Wirkung für den Verein. Gerade für die Jugendspieler des FV/DJK sei dies eine tolle Sache. Im Hinblick auf die sportlichen Ziele der ersten Mannschaft für die neue Runde meint der Geschäftsführer: "Oben mitspielen, das wäre doch prima!"