Das Debüt für Real Madrids neuen Trainer misslingt komplett. Nach dem schmachvollen Pokal-Aus bei einem Zweitligisten nimmt Álvaro Arbeloa die Schuld auf sich. Die spanische Presse ist erschüttert.
Albacete - Álvaro Arbeloa vergrub seine Hände in den Hosentaschen und schlich mit gesenktem Kopf über den Rasen. Der Neustart für Real Madrid mit dem neuen Trainer nach dem Rauswurf von Xabi Alonso endete in einem sportlichen Debakel. Beim Zweitligisten Albacete Balompie flogen die Königlichen im Achtelfinale durch ein schmachvolles 2:3 (1:1) aus dem spanischen Pokal. "Ein Real, das wirklich beschämend ist", schrieb die Sportzeitung "Marca".