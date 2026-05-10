Barcelona holt den Meistertitel, doch Trauer überschattet den Clásico-Sieg gegen den Erzrivalen Real Madrid. Trainer Hansi Flick steht trotz des Todes seines Vaters an der Seitenlinie.

Barcelona - Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben nach der traurigen Nachricht vom Tod des Vaters des ehemaligen Bundestrainers vorzeitig die Meisterschaft in Spanien perfekt gemacht. Die Katalanen gewannen im heimischen Camp Nou den Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid mit 2:0 (2:0) und verteidigten damit den Titel.

Der alte und neue Meister ist bei noch drei ausstehenden Spielen mit 91 Punkten nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Real bleibt vorerst Zweiter mit 77 Punkten.

Marcus Rashford brachte Barça bereits in der 9. Minute mit einem herrlichen Freistoß aus 17 Metern in den linken Winkel in Führung. Ferran Torres erhöhte nur neun Minuten später auf 2:0 und ebnete damit frühzeitig den Weg zum Titel-Triumph.

Real ohne Mbappé

Die Königlichen, die in den vergangenen Tagen eher für Schlagzeilen abseits des Platzes sorgten, mussten in der Partie auf ihren Superstar Kylian Mbappé verzichten. Der Franzose war nach seiner Oberschenkelverletzung erst in den letzten Tagen wieder ins Training der Madrilenen eingestiegen. Ohne ihren Top-Torjäger war das Team um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger chancenlos.

Wenige Stunden vor dem Abpfiff hatte der Verein bekanntgegeben, dass der Vater von Flick gestorben ist. "Der FC Barcelona und die ganze Blaugrana-Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei", schrieb der Verein auf X.

Gedenkminute für Flicks Vater

Der 61-jährige Flick entschied sich trotz der emotionalen Belastung, im Topspiel der spanischen Liga an der Seitenlinie zu stehen. Beide Mannschaften liefen im Camp Nou mit Trauerflor auf. Vor Spielbeginn gab es für Flicks Vater eine Gedenkminute.

Für den FC Barcelona ist es der insgesamt 29. Meistertitel, für Flick der vierte in einer nationalen Liga. 2020 und 2021 war er mit dem FC Bayern deutscher Meister geworden, nun zweimal nacheinander spanischer Meister mit Barça. Dagegen werden die Königlichen um Trainer Álvaro Arbeloa diese Saison, in der sich der 36-malige spanische Meister früh von Ex-Leverkusen-Coach Xabi Alonso getrennt hatte, ohne einen Titel beenden.