Barcelona holt den Meistertitel, doch Trauer überschattet den Clásico-Sieg gegen den Erzrivalen Real Madrid. Trainer Hansi Flick steht trotz des Todes seines Vaters an der Seitenlinie.
Barcelona - Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben nach der traurigen Nachricht vom Tod des Vaters des ehemaligen Bundestrainers vorzeitig die Meisterschaft in Spanien perfekt gemacht. Die Katalanen gewannen im heimischen Camp Nou den Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid mit 2:0 (2:0) und verteidigten damit den Titel.