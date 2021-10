2 Hardy Burgbacher und Britta Schondelmaier wurden bei der Nullacht verabschiedet. Foto: Buhr

Fußball: Jugendbetrieb aufrecht erhalten / Viele Vorstands-Positionen nicht besetzt















Link kopiert

Gerade mal 20 Mitglieder hatten den Weg in den Albert-Schweitzer-Saal zur Hauptversammlung der Spielvereinigung 08 Schramberg gefunden, und dies obwohl alle Mitglieder persönlich angeschrieben worden waren.

Schramberg. Erschienen waren meist ältere 08er und die Jugendtrainer, was die aktuelle Situation des Vereins treffend beschreibt, so Jan Siepmann in seiner Grundsatzrede. Schieflagen sei man bei Nullacht Schramberg gewöhnt, doch dieses Mal sei die Lage dramatischer, schwindende Mitgliedszahlen und vor allem mangelndes Interesse am Ehrenamt, es sei daher nicht mehr fünf vor zwölf, sondern bereits Punkt zwölf Uhr. Hinzu komme die soziokulturelle Situation in der Talstadt. Viele verdiente Helfer hätten nach jahrelanger Mitwirkung aufgehört, verabschiedet wurden Andrea Borho, Britta Schondelmaier und Hardy Burgbacher.

Finanziell ist die Spvgg 08 gut aufgestellt, wie die aktuellen Zahlen von Britta Schondelmaier belegten. Trotz Corona konnten Rücklagen erwirtschaftet werden. Zudem sind die Kosten aufgrund der Spielgemeinschaft mit Sulgen geringer.

Vorsitzender nicht entlastet

Für den Punkt Entlastungen lag ein Antrag vor, die ehemaligen Vorstandsmitglieder einzeln zu entlasten, der angenommen wurde. Allein dem ehemaligen Vorsitzenden Maurizio Palmisciano wurde die Entlastung verwehrt.

Das Vereinsdilemma offenbarte sich bei den Neuwahlen. Nicht besetzt werden konnten die Positionen des Vorsitzenden, des Geschäftsführers und des Vorstands Veranstaltungen und Technik. Freddy Profft ist Vorstand Aktive, Mustafa Türksoy sein Beisitzer, Jan Siepmann bleibt Beisitzer Geschäftsführung, Andreas Hörnig ist Vorstand Finanzen. Als Vorstand Marketing und Sponsoring wurde Jochen Buhr gewonnen.

Allein der Juniorenbereich konnte komplett besetzt werden. Von den Bambini bis zur C-Junioren boomt es, die C- und A-Junioren bildet eine SGM mit Sulgen. Eine B-Junioren-Mannschaft konnte nicht gestellt werden, so werden die B-Junioren in die A-Junioren hochgezogen. Juniorenleiter wurde Gennario Borda, für die C- bis A-Junioren ist Stefan Aberle zuständig, um die unteren Mannschaften kümmert sich Massimiliano Guiffrida. Manuel Verrino als Beisitzer Junioren gewählt.

Im Vorfeld der Hauptversammlung warenn zwei Runde Tische abgehalten worden, um Lösungen für die Strukturprobleme zu sammeln. Eingebunden in die Überlegungen waren auch die Stadtverwaltung und das Juks, denn es geht primär um den Erhalt des Juniorenspielbetriebes in der Talstadt, da hier Integration gelebt werde.

Bevor die Veranstaltung vertagt wurde, da eine außerordentliche Versammlung folgen muss, wurde noch ein weiterer Antrag beschlossen. Die Führung der Nullachter wurde beauftragt, mit örtlichen Vereinen Sondierungen über eine Fusion durchzuführen, die zeitnah erfolgen sollte.