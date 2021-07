5 Sogar mit dem Zweirad war ein Fan trotz leichtem Regens im Korso unterwegs Foto: Wegner Foto: Schwarzwälder Bote

Bei jedem Elfmetertor der italienischen Mannschaft war bereits ein lauter Jubelschrei aus vielen Kehlen aus Lokalen in der Schramberger Talstadt zu hören – unterbrochen von Stille bei spanischen Toren. Aber nachdem der Spanier Alvaro Morata – wie zuvor schon Dani Olmo nicht getroffen hatte – bei einem Fehlschuss der Squadra Azzurra von Manuel Locatelli gab es kein Halten mehr und die Fans trafen sich auf dem Rathausplatz und sangen "Italia" und "Finale" und freuten sich über den Finaleinzug. Und natürlich durfte auch ein Korso mit lautstarkem Gehupe dabei nicht fehlen. Nicht verschwiegen werden soll: In Schramberg mehren sich aber auch so manche Stimmen, die – ganz unabhängig davon, wer gewinnt – sehr froh sind, wenn die Europameisterschaft und damit die mitternächtliche Huperei in der Stadt wieder einmal zu Ende gehen. Foto: Wegner