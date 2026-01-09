Fußball in Rottweil: Schiedsrichtergruppe – zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen

1 Verdiente Mitglieder der Schiedsrichtergruppe: Benjamin Kammerer (von links), Benjamin Butz, Roger Fischinger, Werner Pfundstein, Hans-Joachim Lippus und Christian Günter Foto: Müller Die Schiedsrichtergruppe Rottweil probt zum Jahreswechsel ein neues Format – und trifft auf positive Resonanz.







Die Schiedsrichtergruppe Rottweil blickt auf eine rundum gelungene Feier zurück, die in einem neuen und abwechslungsreichen Format stattfand. Erstmals wurde der festliche Abend mit einer Schiedsrichterschulung eröffnet, bevor im Anschluss gemeinsam mit den Partnern in geselliger Runde gefeiert wurde. Die Kombination aus fachlichem Austausch und gemütlichem Beisammensein kam bei den Schiedsrichtern gut an.