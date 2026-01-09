Fußball in Rottweil: Schiedsrichtergruppe – zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen
1
Verdiente Mitglieder der Schiedsrichtergruppe: Benjamin Kammerer (von links), Benjamin Butz, Roger Fischinger, Werner Pfundstein, Hans-Joachim Lippus und Christian Günter Foto: Müller

Die Schiedsrichtergruppe Rottweil probt zum Jahreswechsel ein neues Format – und trifft auf positive Resonanz.

Die Schiedsrichtergruppe Rottweil blickt auf eine rundum gelungene Feier zurück, die in einem neuen und abwechslungsreichen Format stattfand. Erstmals wurde der festliche Abend mit einer Schiedsrichterschulung eröffnet, bevor im Anschluss gemeinsam mit den Partnern in geselliger Runde gefeiert wurde. Die Kombination aus fachlichem Austausch und gemütlichem Beisammensein kam bei den Schiedsrichtern gut an.

 

Besonderer Höhepunkt sind die Ehrungen

Ein besonderer Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder der Schiedsrichtergruppe. Für 20 Jahre Tätigkeit als Schiedsrichter wurde Christian Günter ausgezeichnet. Er erhielt für sein langjähriges Engagement die WFV-Verbandsehrennadel in Silber. Für ihre 30-jährige Zugehörigkeit zur Schiedsrichtergruppe Rottweil wurden Benjamin Butz, Roger Fischinger und Thomas Glanz geehrt.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Schiedsrichter im Fokus: 14 neue Unparteiische greifen zur Pfeife

Fußball-Schiedsrichter im Fokus 14 neue Unparteiische greifen zur Pfeife

Die Schiedsrichtergruppen Zollernalb-Balingen und Rottweil bilden bei ihrem Neulingskurs weitere Referees aus und freuen sich über den Zuwachs.

Ein außergewöhnliches Jubiläum feierten Hans-Joachim Lippus und Werner Pfundstein, die der Gruppe bereits seit 50 Jahren angehören. Ihr jahrzehntelanger Einsatz, ihre Verlässlichkeit und ihre nachhaltige Prägung sowohl des regionalen Fußballs als auch der Schiedsrichtergruppe selbst wurden mit anerkennendem Applaus gewürdigt.

 