Fußball In Nöttingen winkt Tabellenführung für Villinger

Das Team von Coach Michael Wittwer ist bislang in dieser Saison die beste Auswärtsmannschaft, aber das zweitschlechteste Heimteam. Kein Wunder hat der FCN-Trainer bereits im Vorfeld der für Freitag vorgesehenen Partie deutlich gemacht, dass gegen Villingen endlich der erste Heimsieg herausspringen soll. Der KSC-Ex-Profi hält den FC 08 für ein spielstarkes und eingespieltes Team, das sich gut verstärkt habe. "Sie gehen in den Zweikämpfen von Beginn an beherzt zur Sache", so der Ex-Profi.

Personell hat sich bei den Nullachtern im Vergleich zum eigentlichen Termin am Freitag kaum etwas verändert. Nicht dabei ist Andrea Hoxha. Der Keeper befindet sich in dieser Woche bei der albanischen U21-Auswahl, die in seinem Heimatland ein EM-Qualifikationsspiel gegen England bestreitet. An Hoxhas Stelle steht Marcel Bender zwischen den Pfosten. Er entpuppte sich bei seinen bisherigen Einsätzen als gleichwertiger Ersatz. Ebenso fehlt der wiedergenesene Keven Feger aus beruflichen Gründen.