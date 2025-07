Fußball in Lörrach: Der SC Haagen – ohne Perspektive?

SC Haagen ohne Perspektive?

Ich erinnere mich noch gut an meine Jugend. Fußball war für mich schon damals etwas Besonderes – ein Sport, der Teamgeist, Fleiß, Leidenschaft und Disziplin fordert. Das sind Werte, die ich als Sportler entwickelt und verinnerlicht habe und die mich heute als Mensch auszeichnen.

Damals, als Spieler eines gegnerischen Vereins, kam ich das erste Mal Anfang 2000 zu einem Spiel nach Haagen. Die sanitären Anlagen und der Platz waren katastrophal, in einem desolaten Zustand.

Heute, mehr als 20 Jahre später, bin ich Vater von drei Kindern und Trainer beim SC Haagen. Zusammen mit meinem Trainerkollegen trainieren wir die D-Junioren, wo auch meine beiden älteren Söhne kicken. Schon seit mehr als fünf Jahren machen wir das. Wir beide investieren jeweils etwa zehn Stunden pro Woche (ehrenamtlich natürlich), um den Jungs nicht nur das Kicken beizubringen, sondern vor allem Werte zu vermitteln – Teamgeist, Fleiß, Leidenschaft und Disziplin. Werte, die uns auszeichnen und die meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft einen wichtigen Stellenwert verdient haben. Wir machen das gerne. Es sind tolle Jungs, die wir da trainieren. Es ist ein Team, dass Teamgeist entwickelt hat, mit richtig guten Kickern und fantastischen Eltern, die uns bei so vielen Dingen unterstützen.

Allerdings vergeht seit Langem kein Tag mehr, an dem ich mich nicht frage: Was bleibt am Ende übrig von dem Aufwand, dem Einsatz, der Leidenschaft und dem Herzblut das wir beide als Trainer investieren? Konkreter gesagt – welche Perspektive haben unsere Jungs beim SC Haagen?

Wenn ich Woche für Woche ans Vereinsgelände komme, ist schon lange klar: Geändert hat sich gar nichts. Die Plätze sind nach wie vor in einem katastrophalen Zustand. Die sanitären Anlagen gehören eigentlich abgeriegelt. Schon seit 20, 30 oder vermutlich 40 Jahren ist das so. Jetzt frage ich mich natürlich, warum das so ist. Und das hat bestimmt vielerlei Gründe. Aber was ich von meinen Vereinskollegen und auch aus der Presse entnehme, lässt für mich persönlich ganz klar nur eine Schlussfolgerung zu: Für die Stadt Lörrach hat der SC Haagen keine Priorität. Es wurde investiert und gebaut für den FV Lörrach-Brombach und den TuS Lörrach-Stetten. Weitere Maßnahmen für andere Vereine (FC Hauingen, FV Tumringen) entziehen sich meiner Kenntnis.

Ich frage mich: Ist es gewünscht, dass künftig nur noch diese beiden Vereine (FVLB und TuS Lörrach-Stetten) existieren? Wenn ja, wer sagt und erklärt das dann mal offen und ehrlich? Denn wenn das nicht so ist, dann muss beim SC Haagen jetzt etwas passieren – und dazu braucht es ein klares Bekenntnis der Stadt Lörrach. Ich erwarte eine klare politische Botschaft: Ist die Stadt Lörrach, sind der Oberbürgermeister und die weiteren politischen Funktionäre bereit, dem SC Haagen eine Perspektive zu geben? Und wenn ja, wie sieht die aus? Und vor allem: Wann?

Denn wenn keine adäquate Infrastruktur beim SC Haagen geschaffen wird, dann fehlt die Basis. Und dann findet keine Entwicklung mehr statt. Dann hören Sportler (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) auf mit Fußball. Dem Sport, der mir so viel gegeben hat im Leben und den ich nach wie vor liebe. Dann können wir als Trainer Ihnen auch keine Werte mehr vorleben und beibringen - und dann frage ich mich, wo es hingeht mit unserer Gesellschaft in der Zukunft.

