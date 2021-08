1 Timmy Haag und der SV Seedorf schrammten gegen den SV 03 Tübingen knapp am Sieg zum Auftakt in der Landesliga vorbei.Foto: Müller Foto: Schwarzwälder Bote

Landesliga: SV Seedorf bringt 1:0-Führung nicht über die Zeit / SV Tübingen überlegen

SV Seedorf – SV 03 Tübingen 1:1 (0:0). Äußerst knapp verpasste der SV Seedorf mit einem Dreier in die Saison zu starten. In der Nachspielzeit kam der SV 03 Tübingen durch einen Handelfmeter noch zum 1:1.

Die Partie verlief insgesamt auf einem überschaubarem Niveau, was auch darin gründete, dass beiden Mannschaften aufgrund von Verletzung oder Urlaub etliche Akteure nicht zur Verfügung standen. Bereits nach einer Viertelstunde war man bei den Gastgebern zu einem Wechsel gezwungen. Yannik Scheck, der angeschlagen in die Partie ging, wurde durch Max Schneider ersetzt. In der Anfangsphase kam der SV Seedorf zu einer optischen Überlegenheit, entwickelte auch mehr Zug auf das Tor der Gäste, ohne dabei zwingend zu sein. In der 17. Minute prüfte Kosta Tahtsidis SVS-Keeper Marc Koster, der den verletzten Tobias Kohl hervorragend vertrat.

Ab Mitte der ersten Halbzeit entwickelten sich mehr Torraumszenen auf beiden Seiten. Nach einem Konter über rechts fand Tom Ritzel in der Mitte keinen Abnehmer und vier Minuten darauf entschärfte SVS-Torhüter Kost einen Distanzschuss von Tobias Haux. Ebenso stark reagierte Marc Kost in der 31. Minute, als er einen Flachschuss von Daniel Bräuninger abwehrte. Seine bis dahin beste Möglichkeit erspielte sich der SV Seedorf nach tollem Angriff und Balleroberung von Timmy Haag, doch weder Jonas Haag noch Tom Ritzel fand in aussichtsreicher Position die Lücke für den erfolgreichen Abschluss. Die Phase bis zur Halbzeitpause gehörte klar dem SV Tübingen, der es jedoch nicht verstand, beste Möglichkeiten zu verwerten. Nach einem Freistoß scheiterte Luka Silic an der Querlatte des Seedorfer Gehäuses.

Nach Wiederbeginn dauerte es einige Minuten, bis beide Mannschaften wieder in Fahrt kamen. Unkonzentriert wirkte Oliver Braun vom Gast, der sich im Spielaufbau vom Tom Ritzen den Ball abjagen ließ. Der hatte über rechts freie Bahn, legte zu quer und Dennis Rothkranz, der leichtes Spiel hatte, zum den SV Seedorf in der 57. Minute mit 1:0 in Führung zu bringen. Erneut Glück für die Gastgeber, als nur zwei Minuten darauf Tobias Haux mit einem Schuss aus der Drehung wieder an der Querlatte scheiterte. Das Geschehen verlagerte sich immer mehr in die Hälfte des SV Seedorf, der kaum noch Entlastungsangriffe aufziehen konnte.

Nach 63 Minuten blockte SVS-Spielertrainer Tobias Heizmann im Fünfmeterraum Felix Müller, so dass Torhüter Marc Kost die Kugel aufnehmen konnte. Erneut stand dem SV Tübingen Aluminium im Weg, als Marc Poerschke in der 78. Minute einen Freistoß aus 25 Metern an die Querlatte nagelte. Beim SV Seedorf hätte man sich in dieser Phase nicht beschweren dürfen, wenn der Ausgleich gefallen wäre. Zudem wartete Marc Kost im Tor mit einigen Glanztaten auf, so als er in der 90. Minute gegen Felix Müller die kurze Ecke dicht machte, als der Tübinger aus wenigen Metern über rechts zum Abschluss kam.

In der Nachspielzeit war die Glückssträhne des SV Seedorf jedoch überstrapaziert. Nach einer Flanke in den Strafraum unterlief Marco Lenz bei der Abwehr ein Handspiel, so dass Schiedsrichter Jonas Toranzo keine andere Wahl blieb, als auf Strafstoß zu entscheiden. Marc Poerschke behielt die Nerven und rettete dem SV Tübingen mit dem 1:1 einen nicht unverdienten Zähler.