Fußball in Lauterbach: So ausgelassen feiern die Kickers ihre Meisterschaft

1 Die Zweite (links) hatte bereits ihre blauen Meister-Shirts angezogen, während die Erste zunächst noch in ihren weißen Trikots feierten. Foto: Dold Kein Halten gab es mehr, als der erlösende Schlusspfiff bei der Partie zwischen den Kickers Lauterbach und dem SV Villingendorf ertönte.







Link kopiert



Kein Halten gab es mehr, als der erlösende Schlusspfiff bei der Partie zwischen den Kickers Lauterbach und dem SV Villingendorf ertönte. Die prächtige Zuschauerkulisse bildete den perfekten Rahmen für das spannende Spiel. Den frühen Rückstand egalisierte Leon Kaiser für die Kickers Lauterbach mit einem Freistoß in den Winkel, bevor Marco King und der scheidende Trainer Christoph Müller alles klar machten. Die Zweite hatte ihre Meisterschaft in der Kreisliga C bereits in der Tasche, so dass den ungebremsten Feierlichkeiten nichts mehr im Wege stand. Dazu passte es ideal, dass der Verein zum viertägigen Fest samt Sportheimeinweihung gebeten hatte. Durch die Meisterschaft und den Aufstieg geht die erste Mannschaft der künftigen Spielgemeinschaft Hardt/Lauterbach in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start.