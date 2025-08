Seit gut einer Woche findet in Huttingen die Sportwoche des örtlichen Fußballclubs statt. Zum Abschluss gibt es am Montag, ab 11.30 Uhr ein Handwerker-Essen.

Jeden Abend sei das Zelt voll gewesen, die Sportwoche sei „extrem gut“ besucht worden, sagte der Vorsitzende des FC, Michael Frey. „Die Besucherzahlen haben unsere Erwartungen weit übertroffen.“ An manchen Abenden sei die Helfermannschaft an ihre Grenzen gekommen.

Zum Erfolg habe wohl auch das Wetterglück seinen Teil beigetragen, stellte Frey zufrieden fest. Allerdings: Am Samstag beeinträchtigte der einsetzende Regen die Spielfreude der Narrenmannschaften, die gegeneinander antraten. Daher wurde kurzerhand beschlossen, die Entscheidungen durch ein Elfmeterschießen herbeizuführen. So traten die unterschiedlichsten Cliquen gegeneinander an.

Kräftiger Applaus

Bei jedem Schuss wurden die Mannschaften kräftig von den vielen Zuschauern angefeuert. Kam es zu einem Tor brach im jeweiligen Lager lauter Jubel aus. Allerdings, während manche Mannschaften rein aus Männern bestanden, hatten andere auch Frauen in ihren Reihen. Gar nicht so einfach.

Schließlich hörte der Regen auf und Frey entschied, dass die letzten sechs Mannschaften, die das Elfmeter-Duell gewonnen hatten, jeweils 14 Minuten gegeneinander spielen. Ischteiner Gugge gegen Nodedaig Chnädder Kandern, Chanderner Häxe gegen Burghexen Neuenburg sowie Isteiner Gugge Zwei gegen die Guggemusik Ziefägge aus Efringen-Kirchen, so lauteten die Begegnungen. Nacheinander wurden die Spiele auf dem noch immer sehr nassen Platz ausgetragen.

Die Ischteiner Gugge gewann den Narrencup. Foto: Anita Indri-Werner

Auf dem dritten Platz landeten die Burghexen Neuenburg. Die Guggemusik Ziefägge aus Efringen-Kirchen konnte sich über den zweiten Platz freuen und die Ischteiner Guggemusik jubelte auf Platz eins. Der Sieger durfte einen Pokal mit nach Hause nehmen. Aber auch alle anderen Teilnehmer wurden mit einem Preis bedacht. Mit einem Fässchen Bier und einer großen Lyoner gingen sie nach Hause. Am Samstagabend legte ein DJ heiße Scheiben auf, und die Ischteiner Guggemusik schränzte für die Besucher.

Ausgelassene Stimmung

Auch an diesem Abend herrschte eine fröhliche, ausgelassene Stimmung im Zelt. Auch am Samstag war das Zelt erneut voll besetzt.

Der Sonntag gehörte den Grümpel-Turnier-Teilnehmern. Wenn am Montag das Handwerker-Essen stattgefunden hat, wird die erfolgreiche Sportwoche an diesem Abend ausklingen.