Fußball in Hechingen: Juventus Turin holt sich den Pokal

Vergangenes Jahr der FC Barcelona, jetzt Juventus Turin. Die Italiener besiegten in der siebten Auflage des Bentley Cups das Team von Galatasaray Istanbul mit 4:0.

Wieder eine „tolle Werbung für die Stadt Hechingen“, lobte Schirmherr Georg Friedrich Prinz von Preußen. Bentley-CEO Sebastian Büchert sprach von einer erneut „tollen Veranstaltung“. Wie wahr! Bei Kaiserwetter fand am Wochenende in der Joline-Arena im Hechinger Weiherstadion die siebte Auflage des internationalen Bentley Hohenzollern Cups für männliche U-10-Fußballmannschaften statt.

Der Fußballnachwuchs überzeugte mit guter Technik und großem Ballgefühl. Foto: Dennis Breisinger Am Hauptturnier am Samstag nahmen 24 hochkarätige Mannschaften teil. Das Gros stellte Deutschland mit elf Teilnehmerteams, darunter der vermeintliche Underdog SSV Reutlingen, der manchen Favoriten das Fürchten lehrte und am Ende den ausgezeichneten siebten Rang belegte.

Die „Macher“ des Bentley Cups – ganz links: Bentley CEO Sebastian Büchert. Der Vierte von links: Schirmherr Georg Friedrich Prinz von Preußen. Foto: Dennis Breisinger

Italien wurde würdig vertreten durch Inter Mailand und den späteren Turniersieger Juventus Turin. Die größte Fanunterstützung hatte zweifelsohne der unterlegene Finalist Galatasaray Istanbul zu verzeichnen; zudem waren Club Brügge, Red Bull Salzburg, Slavia Prag, Gornik Zabrze, der Linzer ASK. Feyenoord Rotterdam, der KRC Genk, Dinamo Zagreb und Racing Strasbourg mit dabei.

Premiere für das Team von Manchester City

Außerdem mit am Start war zum ersten Mal Manchester City, das das Privileg hatte, in den Räumen der Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung auf der Burg Hohenzollern zu logieren, was sonst dem Vorjahressieger vorbehalten ist, allerdings fehlte der in Gestalt des FC Barcelona dieses Mal.

Gespielt wurde in vier Gruppen zu je sechs Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für die Champions League, der Dritt- und Viertplatzierte für die Euro League und Rang 5 und 6 für den Conference Cup.

Frankfurt auf Platz drei

Danach lautete das Prozedere jeweils Halbfinale und Platzierungsspiele beziehungsweise Endspiel. In der Champions League gewann das Finale „Juve“ gegen „Gala“ mit 4:0. Platz drei schnappte sich Eintracht Frankfurt, das sich mit 3:2 im kleinen Finale gegen den KRC Genk durchsetzte.

Bei bestem Fußballwetter strömten die Zuschauer in großer Zahl in den Hechinger Weiher. Sie bekamen begeisternden Jugendfußball zu sehen. Foto: Dennis Breisinger

Die Euro League entschied Dinamo Zagreb für sich, die Conference League ging an Borussia Dortmund. „Im Gegensatz zum Vorjahr mit dem damaligen Sieger FC Barcelona gab es dieses Mal keine Übermannschaft und es ging relativ ausgeglichen zu“, fand Armin Killmaier, der im Organisationsteam für die Technik und das Turniermanagement zuständig war und auch als Stadionsprecher fungierte.

„Zum ersten Mal überhaupt hatten wir rundum tolles Wetter. Es hat sich niemand verletzt, und wir haben super Spiele gesehen. Alle beteiligten Mannschaften haben sich sehr ordentlich verhalten, was auch nicht selbstverständlich ist. Man hat sich zum Großteil an den Turnierablauf gehalten“, bilanziert Nicklas Becker, der gemeinsam mit Steffen Kraus einem insgesamt neunköpfigen Organisationsteam vorstand.

Mehr als 120 ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz

„Mehr als 120 ehrenamtliche Helfer haben ihre Freizeit geopfert, so dass alle einen schönen Tag verbringen konnten. Viele Sitzungen, Nachtschichten und viel Unterwegssein standen für das Organisationsteam an – und spätestens in drei Wochen werden wir uns schon wieder mit den Planungen für das nächste Jahr beschäftigen“, ergänzte Becker.

FC Hechingen und TSG Balingen mit von der Partie

Am Sonntag fand ein Leistungsvergleich statt, an dem sich neben 19 Teams des Hauptturniers auch elf regionale Mannschaften wie der FC Hechingen und die TSG Balingen mit gleich zwei Teams beteiligten. „Die Teilnahme der regionalen Teams bei diesem Turnier ist auch ein Zugeständnis an diese, weil die Eltern der Spieler uns bei der Unterbringung der Teams unterstützen“, erläuterte Killmaier.