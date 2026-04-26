Fußball in Hechingen: Juventus Turin holt sich den Pokal

Vergangenes Jahr der FC Barcelona, jetzt Juventus Turin. Die Italiener besiegten in der siebten Auflage des Bentley Cups das Team von Galatasaray Istanbul mit 4:0.
Wieder eine „tolle Werbung für die Stadt Hechingen“, lobte Schirmherr Georg Friedrich Prinz von Preußen. Bentley-CEO Sebastian Büchert sprach von einer erneut „tollen Veranstaltung“. Wie wahr! Bei Kaiserwetter fand am Wochenende in der Joline-Arena im Hechinger Weiherstadion die siebte Auflage des internationalen Bentley Hohenzollern Cups für männliche U-10-Fußballmannschaften statt.