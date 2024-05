So kommen Fans an Tickets für das Training der dänischen National-Elf

1 Freuen sich, dass es bald losgeht: Vertreter der dänischen Fußball-Nationalmannschaft, der Stadt Freudenstadt, der Polizei und des „Champions-Park“ bei einem Organisationstreffen im Hermann-Saam-Stadion. Hier findet am 11. Juni ein öffentliches Training statt. Foto: Rath/Stadtverwaltung

Fußballfans können sich Eintrittskarten für das öffentliche Training des dänischen Teams sichern.









Die Fußball-Europameisterschaft startet in Freudenstadt, wo die dänische Nationalmannschaft ihr „Team Base Camp“ aufschlägt, mit einem Knaller: Die Mannschaft um Trainer Kasper Hjulmand gibt gleich nach ihrer Ankunft im Schwarzwald am Dienstag, 11. Juni, ein öffentliches Training von rund 75 Minuten im Hermann-Saam-Stadion. Dort trainiert das Team während des Turniers und bereitet sich auf die Spiele vor. Das berichtet die Stadtverwaltung Freudenstadt in einer Pressemitteilung.