Fußball in den USA: Marco Reus unterschreibt Vertrag bei LA Galaxy

1 Marco Reus spielt künftig für Los Angeles Galaxy. Foto: Bernd Thissen/dpa

Nach seiner langen Zeit in Dortmund habe er Lust auf «ein neues Abenteuer». Für Marco Reus geht es nun in Los Angeles weiter. Der Offensivspieler bleibt weit länger als ein Jahr.









Los Angeles - Der Wechsel des früheren Fußball-Nationalspielers Marco Reus in die Major League Soccer (MLS) zur Los Angeles Galaxy ist perfekt. Wie der Club mitteilte, unterschrieb der 35-Jährige einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis zum Ende der Saison 2026. Zuvor hatte der Sender ESPN darüber berichtet. Nach Auslaufen seines Vertrages bei Borussia Dortmund wechselt Reus ablösefrei in die USA. An diesem Donnerstagabend (MESZ) soll der Offensivspieler offiziell vorgestellt werden. In Los Angeles hatten einst auch die Fußball-Stars David Beckham und Zlatan Ibrahimovic unter Vertrag gestanden.