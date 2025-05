Im Kampf um Platz fünf zwischen den beiden Drittplatzierten der beiden Bezirksligastaffeln musste die SGM Gruol/Erlaheim zum Hinspiel bei der SpVgg Trossingen antreten und verlor am Ende unglücklich durch einen umstrittenen Elfmeter in der Nachspielzeit mit 3:4 (2:2).

Letzte Ernsthaftigkeit fehlt

„Man hat dem Spiel auf beiden Seiten angemerkt, dass die letzte Ernsthaftigkeit gefehlt hat“, sagt SGM-Trainer Jochen Gihr, der sah, wie Fabio Müller mit einer schönen Volleyabnahme im Strafraum seine Mannschaft nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Musikstädter glichen nur fünf Minuten später durch Kamran Yahyaijan zum 1:1 aus. Danach waren aber wieder die Gäste am Zug: Nach einem Trossinger Ballverlust schaltete Gruol/Erlaheim blitzschnell um, und mit einem feinen Heber überwand erneut Fabio Müller den Trossinger Marcel Bender zum 1:2 (28.). Doch nur vier Minuten später glich Dejan Savic zum 2:2-Halbzeitstand aus.

„Wir haben dem Gegner drei Tore geschenkt“

In Durchgang zwei brachte Yahyaijan mit dem 3:2 (70.) Trossingen erstmals in Führung; aber nur fünf Minuten später besorgte Rico Müller per Foulelfmeter das 3:3. Dabei blieb es aber nicht, da die Gastgeber in der Nachspielzeit noch einen, aus Gihrs Sicht unberechtigten Elfmeter – „das war zuerst ein Foul an unserem Verteidiger“ – zugesprochen bekamen, den Savic zum 4:3-Siegtreffer (90.2) verwandelte. „Unsere Leistung war insgesamt in Ordnung; aber wir haben dem Gegner drei Tore geschenkt“, so Gihr.

Nach dem Rückspiel wird gefeiert

Somit geht die SGM am Mittwoch um 18.45 Uhr auf dem Sportgelände Eichberg in Erlaheim mit der Hypothek einer 3:4-Niederlage ins Rückspiel. „Wir wollen es da besser machen, als in Trossingen“, kündigt der SGM-Coach an. „Und danach werden wir die überragende Saison mit einem gebührenden Abschluss feiern. Es waren jetzt zwei harte Jahre, in denen die Mannschaft immer Druck hatte und bis zum letzten Spieltag alles reingeworfen hat. Ich habe höchsten Respekt vor den Jungs; das war richtig stark, was sie geleistet haben.“

Grosselfingen legt im Spiel um Platz neun vor

Im zweiten Platzierungsspiel um Rang neun traten die beiden Fünften der Staffeln, der FC Grosselfingen und der TSV Trillfingen in einem Zollern-Derby gegeneinander an. Die Hausherren gingen bereits nach 13 Minuten durch eine gute Einzelaktion von Florian Buck mit 1:0 in Führung. Der FC blieb auch in der Folge am Drücker, es dauerte aber bis kurz vor der Halbzeit, ehe Grosselfingens Spielertrainer Fabio Pflumm per Elfmeter das 2:0 (44.), zudem sahen die Gäste eine Ampelkarte.

Ampelkarte spielt dem FC in die Karten

“Das hat es uns einfacher gemacht, die 2:0-Führung in der zweiten Halbzeit zu verwalten“, sagt Pflumm. „Wir hätten das eine oder andere Tor noch nachlegen können. Aber die Sieg geht in Ordnung.“ Somit ist für das Rückspiel, das am Mittwoch um 18.30 Uhr in Trillfingen steigt, noch alles offen. „Trillfingen war bei uns nicht topbesetzt. Wir sind gespannt, ob noch ein paar Spieler dazu stoßen werden. Trillfingen wird sicher versuchen, zu gewinnen. Wir haben aber das Gleiche vor.“