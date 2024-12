Fußball in Brasilien: Alle sind unzufrieden: Ronaldo will Verbandschef werden

1 Brasiliens früherer Weltklasse-Stürmer Ronaldo hat große Pläne. Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa

Der frühere Weltfußballer Ronaldo kündigt seine Kandidatur als Präsident des kriselnden Nationalverbands CBF an. Um den aktuellen Chef gibt es Ungereimtheiten.









Link kopiert



Rio de Janeiro - Der frühere Weltklasse-Stürmer Ronaldo will den bisherigen Amtsinhaber Ednaldo Rodrigues als Präsident des brasilianischen Fußball-Verbandes CBF ablösen. Seine Kandidatur für die regulär im März 2026 stattfindende Wahl kündigte der Weltmeister von 1994 und 2002 in einem Interview des Portals Globo an. "Seit 20 Jahren herrscht Stillstand, ohne Perspektive", kritisierte der 48-Jährige. "Alle sind unzufrieden."