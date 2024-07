1 Von links: Fatih Ezgin, Armin Hotz, Daniel Zobel, Erik Wizemann, Simeon Lindauer, Alpay Akin Foto: Vieth

Am Mittwochabend (24. Juli) gastiert Frommern zum Pokalspiel in Dornhan.









Mit insgesamt zwölf Neuzugängen hat sich der TSV Frommern für die anstehende Fußballsaison verstärkt. Der Meister aus der Bezirksliga Zollern geht in der neuen Saison in der Landesliga Staffel 3 an den Start.