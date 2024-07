1 Im Halbfinale behielt der TSV Laufen mit 3:2 die Oberhand über Gastgeber Truchtelfingen. Foto: Kara

Mit einem Kantersieg im Finale krönt sich die TSV Laufen/Eyach zum diesjährigen Fußballstadtmeister aus Albstadt.









Am Wochenende fand die alljährliche Fußball-Stadtmeisterschaft in Albstadt statt. In diesem Jahr nahmen insgesamt sieben Mannschaften im Albstädter Teilort Truchtelfingen – eine Steigerung. Knapp 150 Zuschauer kamen jeweils am Samstag und Sonntag ins Lichtenbolstadion, Heimstätte der Albstadt Alligators (American-Football).