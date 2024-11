1 Der SV Rangendingen will wie gegen Bitz wieder punkten. Foto: Kara

Trotz der kalten Jahreszeit wird die Bezirksliga-Partie zwischen dem SV Rangendingen und dem SV Wurmlingen aller Voraussicht nach stattfinden. Gespielt wird am Sonntag (14 Uhr) auf Kunstrasen.









Nach einigen Spielabsagen am vergangenen Wochenende, hängt die Tabellenlage in der Bezirksliga Staffel 2 derzeit schief. Der SV Rangendingen (13 Spiele, 19 Punkte) empfängt am Samstag den SV Wurmlingen (14 Spiele, 28 Punkte), um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.