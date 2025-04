Im Möbel Fetzer-Bezirkspokal wurden am Donnerstagabend die letzten Viertelfinalisten gesucht. Der TSV Trillfingen unterlag dabei der Spvgg Trossingen mit 1:4. Bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden. Die Gäste führten mit 3:0.

„Die Gegentore wären zu verhindern gewesen. Es war ein direkter Freistoß und zwei Abpraller, die beim Gegner gelandet sind. Wir hatten zu wenig eigene Gelegenheiten“, sagte TSV-Coach Fabian Singer. In Summe sei es ein verdienter Sieg für Trossingen gewesen.

Lesen Sie auch

Keine Blöße gab sich hingegen der VfL Mühlheim, der beim SV Renquishausen mit 4:0 siegte. Der SV Rangendingen siegte mit 5:1 beim FSV Schwenningen. Die Tore erzielten Enrique Salzsieder (16.), Marcel Konstanzer (51.), Simon Beiter (65.), Lukas Glatz (68.) und Björn Straub (83.). Damit stehen aus Zollern der FC Grosselfingen und der SV Rangendingen unter den besten acht.

Bitz spielt Remis

In der Bezirksliga gab es auch Nachholspiele. So trennten sich die Sportfreunde Bitz und der FV Bisingen in Staffel 2 1:1-Unentschieden. Stefan Fischer hatte die Gastgeber in der 38. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Diese wurde noch vor der Pause durch Mahamadou Dukuray egalisiert. In einer Partie mit wenig klaren Torchancen hatte FVB-Spielertrainer Pietro Fiorenza in der Schlussphase noch die große Chance zum Siegtreffer. Sein Kopfball ging aber knapp über das Bitzer Tor. So blieb es bei der Punkteteilung.

In Staffel 2 empfing der TSV Benzingen den SV Heiligenzimmern. Zur Pause führten die Gäste mit 1:0. Philipp Fechter hatte den SVH bereits in der 5. Minute in Führung geschossen. Das 0:2 fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Max Schäfer. Das Ergebnis hatte Bestand.