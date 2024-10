1 Jubelt der FC 07 Albstadt auch an Allerheiligen gegen den FC Rottenburg? Foto: Eibner

Der 12. Spieltag der Landesliga steht bevor. Der FC 07 Albstadt empfängt den FC Rottenburg.









In der Landesliga steht bereits am Freitag (14.30 Uhr) das Duell zwischen dem FC 07 Albstadt und dem FC Rottenburg an. An Allerheiligen gibt es im Albstadion also eine spannende Begegnung zu sehen.