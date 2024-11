Fußball im Zollernalbkreis: 1. FC Burladingen muss erste Niederlage verkraften

1 Hermann Gaksteder (Mitte) steuerte zwei Tore zum 3:2-Sieg des FC Hechingen gegen den FC Burladingen bei. Foto: Kara

Der FC Hechingen gewinnt das Spitzenspiel der Kreisliga A2 gegen den FC Burladingen mit 3:2 und macht so das Titelrennen wieder spannend. Der SV Heselwangen kassiert eine erneute Klatsche.









Ohne Niederlage war Tabellenführer FC Burladingen in der Kreisliga A4 durch die Vorrunde gekommen; ausgerechnet am ersten Rückrundenspieltag hat es die Fehlastädter nun erwischt. Im Topspiel beim Tabellenzweiten FC Hechingen musste sich das Team von FCB-Trainer Heinrich David mit 2:3 geschlagen geben. Die Zollerstädter dampften so den Rückstand auf drei Punkte ein – das Titelrennen ist damit wieder offen.