Dominik Wölfle (rechts) gilt beim SV Öfingen seit Jahren schon als vorbildlicher Spieler.

Der Öfinger Offensiv-Akteur Dominik Wölfle gilt nun als Kandidat für den Fair-Play-Preis des DFB.















Was war am Sonntag in Öfingen im Spiel der Kreisliga A2 überhaupt passiert? In der 56. Minute gab der Unparteiische Tobias Wursthorn (Bonndorf) einen Handelfmeter für die Öfinger. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste der SG Unadingen/Dittishausen in diesem spannenden Kellerduell mit 1:0. Der SV Öfingen brauchte also jeden Punkt. Doch Dominik Wölfle gab dem Schiedsrichter sofort nach der besagten Szene an, dass sein Unadinger Gegenspieler den Ball nicht an die Hand, sondern ins Gesicht geschossen bekam. Der Schiedsrichter nahm daraufhin den Elfmeter zurück.

Seit Jahren in Öfingen ein großes Vorbild

Wenig später verletzte sich der Unparteiische am Oberschenkel. Beide Teams einigten sich darauf, aufgrund der Brisanz der Partie, diese nicht mit einer eigenen Spielleitung fortzusetzen und plädierten für einen Spielabbruch. Die Partie wird also neu ausgetragen.Was aber von diesem Nachmittag vor allem bleibt, ist die großartige Geste von Dominik Wölfle. "Er gilt bei uns sowieso schon lange als Vorbildspieler. Seine ganze Familie ist seit vielen Jahren mit dem Verein verbunden. In Sachen Einsatz geht Dominik immer voran. Wir sind stolz, dass wir so einen Spieler mit diesem tollen Charakter bei uns haben", betont Öfingens Sport-Vorstand Thomas Klimmer. Der 32-jährige Spieler gilt als bescheiden, wollte sich trotz einer Anfrage auch nicht zu seiner großartigen Geste am Montag äußern. Nun sind die Verantwortlichen im Verband gefragt, dem Öfinger eine große Ehrung zuteil kommen zu lassen.

