Jubel, Bierduschen, Meister-Shirts – Tränen, Trauer, Frust. Im Fußball – nicht nur im Schwarzwald-Baar-Kreis – steht das Wochenende der Entscheidungen auf dem Programm.















Während die Oberliga-Spieler des FC 08 Villingen nach dem starken vierten Platz im verdienten Urlaub weilen, müssen die Stuttgarter Kickers noch schwitzen. Für den Vizemeister geht es in der Relegation um den Aufstieg. So weit sind die Bezirks- und Kreisligisten aus dem Schwarzwald noch nicht.

Regionalliga Aufstiegsrelegation

Der erste von zwei Schritten zum Aufstieg in die Fußball-Regionalliga war gemacht, als Kapitän Mijo Tunjic nach dem souveränen 3:0 der Stuttgarter Kickers gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf etwas aus dem Nähkästchen plauderte: "Wir sind einfach eine brutale Einheit." Das Problem: Noch haben die Kickers nichts erreicht. Am Samstag fährt Coach Mustafa Ünal nach Stadtallendorf und schaut sich das zweite Spiel der Aufstiegsrunde gegen Eintracht Trier an (14 Uhr). Völlig unabhängig wie die Partie zwischen dem Zweiten der Hessenliga und dem Vize-Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ausgeht: Die Blauen können mit einem Sieg am Dienstag (19 Uhr) im Trierer Moselstadion vier Jahre nach dem Abstieg die Rückkehr in die Regionalliga perfekt machen.

Oberliga Aufstiegsrelegation

Baden-Verbandsliga-Vizemeister SV Spielberg hat das erste Aufstiegsspiel beim FC Denzlingen – dem Tabellenzweiten der südbadischen Verbandsliga – knapp mit 2:1 für sich entschieden. Am Samstag (15.30 Uhr) steigt das Rückspiel. Für den Sieger dieser Partie geht es wohl gegen den FC Holzhausen, den Tabellenzweiten der WFV-Verbandsliga, der aber am Wochenende noch die Chance hat, Spitzenreiter FSV Hollenbach abzufangen. Als Meister und Aufsteiger stehen bereits fest: ATSV Mutschelbach (BFV) und Offenburger FV (SBFV).

Verbandsliga Südbaden

Während Denzlingen also noch um den Oberliga-Aufstieg kämpft, hat die Villinger U21 als Tabellenelfter den Klassenerhalt bejubelt. Die DJK Donaueschingen steigt als 15. in die Landesliga ab. Es erwischte zudem den FC Radolfzell, den SV Endingen, den SV Weil und den SC Durbachtal.

Landesliga Staffel 3

Schon vor den letzten Spielen am Samstag ist klar, dass mit dem FC Schonach, dem FV Marbach und dem FC Furtwangen gleich drei Teams des Bezirks Schwarzwald den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten müssen. Bad Dürrheim hat aufgrund einer starken Rückrunde dagegen die Klasse erhalten. Singen kann mit einem Sieg in Schonach den Titel perfekt machen. Auf einen Ausrutscher der Jeske-Truppe hoffen F.A.L. (in Furtwangen) und Überlingen (in Denkingen), für die es aber vor allem wohl um den Relegationsplatz geht.

Bezirksliga

Alle Entscheidungen sind bereits gefallen. Meister FC Königsfeld freut sich auf die Landesliga, der SV Geisingen will über die Relegation in die Landesliga hoch. Absteigen müssen die SG Dauchingen, die DJK Donaueschingen II und der SV Grafenhausen. Da Schlusslicht SV Rietheim mit Landesliga-Absteiger FV Marbach eine neue Spielgemeinschaft bildet, spielt die zukünftige SG in der Bezirksliga.

Kreisliga A Staffel 1

Die SG Eintracht Neukirch/Gütenbach hat längst die Meisterschaft gebührend gefeiert, dahinter hat der FC Schönwald die besten Chancen auf die Aufstiegsrelegation. Gewinnen die Schönwälder am Samstag (16 Uhr) das Heimspiel gegen die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach, kämpfen die Schützlinge von Mario Ketterer um den Bezirksliga-Aufstieg. Der frühere Oberliga-Spieler ist zuversichtlich: "Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann hat es Vöhrenbach schwer", setzt Ketterer zudem auf die Heimstärke. Nur eines von elf Spielen haben die Schönwälder im eigenen Stadion verloren. Der um einen Zähler schlechtere SV Niedereschach – zeitgleich beim Meister aus Gütenbach – muss also punkten und auf einen Ausrutscher der Schönwälder hoffen. "Unser Ziel ist ein Sieg, wobei Gütenbach uns sicher nichts schenken wird", hofft SVN-Spielertrainer Kevin Figl weiter auf Rang zwei. Die klar bessere Ausgangslage hätte aber natürlich der FC Schönwald. Absteigen müssen die DJK Villingen II und der SV Überauchen.

Kreisliga A Staffel 2

Hochspannung herrscht in der A2 am Samstag (alle Spiele ab 16 Uhr). Der SV Hinterzarten führt die Tabelle vor der punktgleichen SG Riedöschingen/Hondingen an, hat die deutlich bessere Tordifferenz. Bei einem Dreier in Immendingen knallen also in Hinterzarten die Sektkorken. Die SG Riedöschingen/Hondingen könnte aber mit einem Sieg in Unadingen den Druck auf den SVH erhöhen. Sollte es für die SG nicht zum Titel reichen, geht es in die Relegation. SG-Vorstandsmitglied Oliver Gilly sagt am Freitag: "Natürlich wäre es schön, über den Titel direkt aufzusteigen. Doch in Unadingen ist es für keinen Gast leicht. Wir wollen aber unsere Hausaufgaben erfolgreich lösen. Gleichzeitig hoffen wir auf den SV Immendingen. Reicht es für uns nicht, ist Hinterzarten ein verdienter Meister." Erster Absteiger ist der FC Löffingen II. Den zweiten Absteiger spielen der SV Öfingen (24 Punkte), die SG Schluchsee/Feldberg (23) und der FC Pfohren (21) aus. Pfohren muss also auf jeden Fall Eisenbach schlagen, sonst steht der Abstieg fest.

Kreisliga B Staffel 1

In beiden B-Klassen ist am Samstag ab 16 Uhr Spannung pur angesagt. B1-Tabellenführer FV/DJK St. Georgen hat im Heimspiel gegen den spielstarken Tabellenvierten aus Schönenbach die Meisterschaft selbst in der Hand. Die SG Mönchweiler/Peterzell (2.) will die Hürde beim FC Schonach II meistern und sich zumindest die Relegation um den Aufstieg sichern.

"Wir sind angespannt, aber zuversichtlich", sieht Udo Jung, der Spielausschussvorsitzende des FV/DJK St. Georgen, dem Countdown optimistisch entgegen. Nach dem wichtigen Derbysieg gegen die SG Mönchweiler will der Meisterschaftsfavorit nun alles klar machen. Verletzungsbedingt muss das Team allerdings aus dem Spielertrainer-Trio weiter auf Manuel Passarella verzichten. Seine zwei Kollegen – Luca Crudo und Alex German – wollen aber auf dem Feld vorangehen und den ersehnten Aufstieg schaffen.

Immer auf Augenhöhe

Die SG Mönchweiler/Peterzell war in dieser Saison als Konkurrent immer auf Augenhöhe und will sich mit einem Auswärtssieg bei der Schonacher Landesliga-Reserve zumindest den zweiten Platz sichern. "Die Mannschaft hat dazu die Qualität und das Selbstvertrauen", glaubt Trainer Ralf Helmer an seine Truppe. "Wir wollen unser Spiel machen und schauen dann, wohin die Reise geht", strahlt er Zuversicht aus. Im Duo mit Spielertrainer Patrick Haas lieferte ihr Team in dieser Saison konstante Leistungen ab. Zumindest auf einen Ausrutscher der beiden Erstplatzierten muss der Tabellendritte FC Triberg mit einem weiteren Punkt Rückstand hoffen. Beim FK Bratstvo Villingen nimmt das Team des scheidenden Trainers Manuel Holzweißig die klare Favoritenrolle ein.

Kreisliga B Staffel

In der Kreisliga B2 kommt es zwischen Spitzenreiter TuS Oberbaldingen und dem zweitplatzierten Herbstmeister FC Hüfingen zu einem echten "Endspiel". Bei zwei Punkten Vorsprung können es die Gastgeber um Trainer Claudio Andreotti aus eigener Kraft schaffen. Sein Team startete in der Rückrunde nach sechs Zählern Rückstand eine große Aufholjagd, fuhr neun Siege in Folge ein. "Diesen Lauf wollen wir gegen den FC Hüfingen bestätigen. Unser Ziel ist ganz klar die Meisterschaft", vertraut der Coach seiner jungen Truppe.

Für Hüfingen zählt nur ein Sieg

Der FC Hüfingen war lange auf Meisterschaftskurs. Mit zwei unglücklichen Unentschieden beim TuS Blumberg und gegen den SV Ewattingen brachte sich das Team aber selbst ins Hintertreffen. "Für uns zählt nur ein Sieg – und wir werden alles dafür tun", hat Trainer Daniel Höll den Glauben an sein Team nicht verloren. "Der Druck ist bei uns – und wir könnten unsere gute Saison mit dem Titel krönen", hofft er, dass sich sein Team selbst belohnt.

Der Drittplatzierte TuS Blumberg liegt mit zwei Punkten Rückstand in Lauerstellung und hofft auf einen Oberbaldinger Sieg. Mit einem eigenen Dreier im Heimspiel gegen die Landesliga-Reserve des FC Bad Dürrheim könnte das Team noch den zweiten Platz mit der Berechtigung an den Relegationsspielen sichern. Das TuS-Team von Trainer Frank Berrer ist ebenfalls voll motiviert.

