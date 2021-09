1 Hat gerade wenig zu lachen: Schiri-Obmann Tobias Doering. Foto: Müller

Diese Zahl gibt Anlass zur Sorge. 17 Spiele bei den Aktiven und bei der Jugend können am Wochenende im Fußball-Bezirk Schwarzwald nicht von Schiedsrichtern besetzt werden.

Bei den Aktiven betrifft dies vor allem Partien in den Reservestaffeln.

Tobias Doering, der neue Bezirksschiedsrichter-Obmann spricht von einer "bedenklichen Entwicklung. Ehrlich gesagt, bin ich da vom Umfang der offenen Spiele schon überrascht. Ein Aspekt ist aber, dass wir etwa über 20 Prozent an Schiedsrichtern haben, die noch nicht geimpft sind und die sich auch nicht testen lassen wollen.

Dann wirkt sich die lange Corona-Pause auch dahingehend aus, dass wohl einige Schiedsrichter es nun ruhiger angehen lassen wollen und hier und da um eine Freistellung bitten. Ich kann nur hoffen, dass sich so ein Spiel-Wochenende nicht mehr wiederholt." Tobias Doering kann aber nicht ausschließen, dass, sollte dieser Trend anhalten, die Spiele in den C-Ligen bei den Aktiven zukünftig in Eigenregie geleitet werden müssen.

Bezirksvorsitzender Guido Seelig will in den kommenden Wochen über das Thema Schiedsrichterbesetzung mit den Vereinen intensiv sprechen. "Ich sehe einen Ansatz darin, dass wir die Spielpläne entzerren müssen und zum Beispiel auch mehr Jugendspiele unter der Woche ansetzen. Es ist auf jeden Fall klar, dass wir kurzfristig nicht mehr Schiedsrichter wieder zur Verfügung haben."