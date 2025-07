1 In der Qualifikation für den Verbandspokal kommt es zu einer Neuauflage des Bezirkspokalhalbfinals zwischen dem FC Zell um Jonas Krumm (am Ball) und dem FC Hauingen mit Tobias Keller. Foto: Für vier Fußball-Teams aus der hiesigen Region startet am kommenden Wochenende die Pflichtspielsaison. Der FC Hauingen hadert aufgrund einer möglichen Verlegung.







Link kopiert



Oftmals kann der Verlauf einer Saisonvorbereitung als Indiz für das jeweilige Abschneiden in den Pflichtspielen verwendet werden. So wollen gleich vier Teams aus dem Bezirk im ersten Pflichtspiel der Spielzeit 2025/2026 überzeugen und die Saison in die richtige Bahn lenken.