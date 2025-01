Murat Lamm Cup in Haigerloch 16 Teams am Start – wer tritt die Nachfolger der Balinger U23 an?

Nach dem Eyachpokal am vergangenen Wochenende wartet nun am Samstag und Sonntag mit dem Murat Lamm Cup von Pamukkale Haigerloch das nächste Hallenfußball-Highlight in der Witthauhalle.