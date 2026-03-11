Fußball im Kreis Calw: Warum ist das kleinere Nagold besser als das größere Calw?

Im Fußball herrscht im Kreis Calw ein Ungleichgewicht: Das kleinere Nagold ist deutlich erfolgreicher als Calw. Marcel Haug vom FV Calw spricht u.a. darüber mit unserer Redaktion.
Während Nagold mit seinem VfL in den vergangenen Jahren zwischen der Verbands- und der Landesliga pendelt, ist für die Calwer Clubs nur die Bezirksliga das Höchste der Gefühle – obwohl die Kreisstadt etwas mehr Einwohner als Nagold hat. Als Kernstadtverein hat sich der FV Calw, der zwischenzeitlich sogar ganz vom Spielbetrieb abgemeldet war, immerhin in der Kreisliga A etabliert. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt Spielleiter Marcel Haug auf die sportliche Entwicklung seines Vereins, die Unterschiede zwischen Calw und Nagold – und auch auf die Negativschlagzeilen, für die der FV Calw immer wieder gesorgt hat.