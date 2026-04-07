Fußball im Bezirk Schwarzwald: Serie der SG Mönchweiler/Peterzell reißt, der FC Pfohren taumelt

In der Kreisliga A1 endet der Lauf der SG Mönchweiler/Peterzell. In der A2 stolpert der Spitzenreiter – und der FC Pfohren taumelt dem Abgrund entgegen.
Kreisliga A Staffel 1: Eine Serie geht weiter, eine ist gerissen: Mit dem 3:1 in Unterkirnach im Topspiel gegen die zuvor acht Partien ungeschlagene SG Mönchweiler/Peterzell (sieben Siege) hat sich die SG Alemannia V-H-U (36 Punkte) nach ihrem sechsten Sieg hintereinander mit vier Zählern vom Gast abgesetzt und bleibt Tabellenführer SV Obereschach (40) auf den Fersen. Die SG Fischbach-Weiler (35) kann diese Woche noch an V-H-U vorbeiziehen.