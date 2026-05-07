Fußball im Bezirk Schwarzwald: Richtungsweisende Schlagerduelle in den Kreisligen

In den Kreisligen A1 und A2 treffen am Wochenende die Topteams aufeinander. Fällt bereits eine Vorentscheidung?
Bezirksliga: FC 07 Futtwangen – SV Geisingen 2:0 (0:0). Die 90 Minuten spielerisch klar überlegenen Bregstädter gewannen am Mittwochabend durch zwei Treffer nach der Pause verdient. Zahlreiche weitere Chancen blieben in der ersten Stunde ungenutzt. Bis kurz vor dem Ende durften die Gäste wenigstens von einem überraschenden Punkt träumen. Mit jetzt 17 Punkten Vorsprung auf den Dritten Tennenbronn ist der FCF nach acht Spielen ohne Niederlage nicht mehr vom Relegationsplatz zu verdrängen. Indes bleibt Geisingen in der Abstiegszone und zittert vor den letzten sechs Partien weiter um den Klassenerhalt. Tore: 1:0 Florian Kaltenbach (61./Heber über Torwart), 2:0 Marcel Stöhr (86./Kopfball). Schiedsrichter: Lukas Fleig (Brigachtal).