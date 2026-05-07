Fußball im Bezirk Schwarzwald: Richtungsweisende Schlagerduelle in den Kreisligen

In den Kreisligen A1 und A2 treffen am Wochenende die Topteams aufeinander. Fällt bereits eine Vorentscheidung?

Bezirksliga: FC 07 Futtwangen – SV Geisingen 2:0 (0:0). Die 90 Minuten spielerisch klar überlegenen Bregstädter gewannen am Mittwochabend durch zwei Treffer nach der Pause verdient. Zahlreiche weitere Chancen blieben in der ersten Stunde ungenutzt. Bis kurz vor dem Ende durften die Gäste wenigstens von einem überraschenden Punkt träumen. Mit jetzt 17 Punkten Vorsprung auf den Dritten Tennenbronn ist der FCF nach acht Spielen ohne Niederlage nicht mehr vom Relegationsplatz zu verdrängen. Indes bleibt Geisingen in der Abstiegszone und zittert vor den letzten sechs Partien weiter um den Klassenerhalt. Tore: 1:0 Florian Kaltenbach (61./Heber über Torwart), 2:0 Marcel Stöhr (86./Kopfball). Schiedsrichter: Lukas Fleig (Brigachtal).

Im Bezirksliga-Keller gibt es wieder ein direktes Duell wenn die SG Dauchingen/Weilersbach (30 Punkte) die Union Schönwald/Schonach empfängt. Das Hinspiel verlief spektakulär, als die Unioner nach einem 1:4-Rückstand noch mit 5:4 siegten.

Kreisliga A

In der Staffel 1 stehen gleich zwei richtungsweisende Schlagerpartien im Titelrennen auf dem Plan: Tabellenführer SV Obereschach (52 Punkte) muss zum Derby beim Nachbarn SG Mönchweiler/Peterzell (39/3.) in Mönchweiler ran. Die Serie von acht Siegen in Serie ist in Gefahr, da die „Mönche“ das Hinspiel bereits 2:1 gewannen. Verfolger SG Fischbach-Weiler (48) hofft auf einen Stolperer, hat jedoch selber eine schwere Hürde bei der seit elf Partien unbesiegten DJK Villingen (7.), als man im Hinspiel nur 1:1 spielte und in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschoss.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksvorstand Peter Becker Erkenntnisse nach 6000 Kilometern im Schwarzwald Im Juli 2025 startet Peter Becker als Vorsitzender des Bezirks Schwarzwald. Ein erstes Ziel ist erreicht: Er hat alle 69 Vereine und Spielgemeinschaften besucht.

Die A2 fiebert dagegen dem direkten Knallerduell Zweiter gegen Erster entgegen. Der SV Grafenhausen (44 /55:36/+19) erwartet den Spitzenreiter SG Riedböhringen/Fützen (46/63:25/+38). Die Ausgangslage ist klar: Der SVG zieht mit einem Sieg auf die Pole Position vorbei. Gewinnen die Gäste, vergrößern sie ihren Vorsprung auf fünf Punkte und machen nach der Vizemeisterschaft 2025 einen riesen Schritt, diesmal Meister zu werden. Grafenhausen kennt den Druck, denn 2024 verspielte man am letzten Spieltag noch die Relegation und wurde hinter Immendingen nur Dritter.

Dem SVG sitzt der SV Hölzlebruck (41) im Nacken. Seit der Rückkehr von Torjäger Florian Haselbacher (25 Tore/der 33-Jährige spielte in der Verbandsliga beim FC Teningen und VfR Hausen) läuft es. 2026 wurden sieben von acht Partien gewonnen. Riedböhringen ist jedoch seit zehn Partien (acht Siege) ungeschlagen, hat mit Nils Hewer (11), Yunus Celik (10), Fabian Müller (9) und Joshua Berrer (8) vier Torjäger.

Kreisliga B

In der Kreisliga B findet das Spitzenduell in der Staffel 2 statt: Der Dritte SV Döggingen empfängt den Tabellenführer SV Mundelfingen. In der englischen Woche kann der MSV das Ziel direkter Wiederaufstieg weiter zementieren, sollte er mit einem Sieg einen Verfolger abhängen. Der SVD wiederum hat einen Lauf, verlor nur eines der letzten acht Spiele. Es treffen die beiden besten Abwehrreihen aufeinander (15/16), das Hinspiel gewann Mundelfingen mit 2:0. Döggingen ist heimstark, unbesiegt und holte dabei 22 von 24 möglichen Zählern.