Fußball im Bezirk Schwarzwald: Das nächste Spektakel? VfB Villingen beim FC Löffingen zu Gast

In der Bezirksliga geht der Blick in den Keller. In der Kreisliga A1 steht dagegen der Kampf an der Spitze im Fokus.
Bezirksliga: Der Abstiegskampf scheint aktuell das spannendste Thema in der Liga zu sein. Dabei trifft der immer für Offensiv-Spektakel sorgende VfB Villingen (16 Punkte) als Sorgenkind im Abstiegskampf auf den FC Löffingen (24). Die Löffinger sind trotz ihrer Heimpleite gegen Bonndorf Favorit. In der Vorrunde siegte der FCL 4:2. Zuletzt hatten die Villinger kein Glück, verloren nach 3:1-Führung in Schönwald 4:5. In den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg. Der letzte Heimsieg ist sogar schon zehn Spieltage her (im Oktober 2:1 gegen Marbach/Rietheim).