Fußball im Bezirk Schwarzwald: Das nächste Spektakel? VfB Villingen beim FC Löffingen zu Gast

In der Bezirksliga geht der Blick in den Keller. In der Kreisliga A1 steht dagegen der Kampf an der Spitze im Fokus.

Bezirksliga: Der Abstiegskampf scheint aktuell das spannendste Thema in der Liga zu sein. Dabei trifft der immer für Offensiv-Spektakel sorgende VfB Villingen (16 Punkte) als Sorgenkind im Abstiegskampf auf den FC Löffingen (24). Die Löffinger sind trotz ihrer Heimpleite gegen Bonndorf Favorit. In der Vorrunde siegte der FCL 4:2. Zuletzt hatten die Villinger kein Glück, verloren nach 3:1-Führung in Schönwald 4:5. In den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg. Der letzte Heimsieg ist sogar schon zehn Spieltage her (im Oktober 2:1 gegen Marbach/Rietheim).

Unsere Empfehlung für Sie FC Pfaffenweiler Landesliga SBFV Heimstärke unterstreichen – Trainer-Irrsinn beim Gegner Überlingen Der FC Pfaffenweiler will seine starke Heimbilanz gegen die abstiegsbedrohten Seehasen am Sonntag ausbauen. Platz zwei ist für den FCP in dieser Form weiterhin möglich. Ein weiteres interessantes Kellerduell ist die Partie TuS Bonndorf (19 Punkte) gegen die DJK Donaueschingen (17). Beide sind nach der Winterpause im Aufholjagd-Modus. Die Allmendshofener siegten dreimal in Serie, der TuS feierte zwei 3:1-Siege. Beide wollen aus dem Tabellenkeller klettern und steuern in Richtung Klassenerhalt. In der Hinrunde siegte der TuS mit 2:1.

Kreisliga A1

Inzwischen gibt es einen Vierkampf um den Aufstieg. Tabellenführer SV Obereschach (34/sechs Spiele ohne Niederlage) ist mit seiner Tormaschine (56 Treffer) im Derby gegen Schlusslicht SG Marbach/Rietheim 2 (auswärts sieglos) klarer Favorit.

Unsere Empfehlung für Sie SV Aasen Landesliga SBFV Nach einer lockeren Woche mit vollen Akkus gegen Öhningen Der Landesliga-Aufsteiger hat die nächsten Punkte im Heimspiel gegen den FC Öhningen-Gaienhofen im Visier.

Die Verfolger sind derweil unter Zugzwang: Die SG Fischbach/Weiler (32) muss zu den abstiegsbedrohten Spfr. Schönenbach und möchte im Bregtal auswärts unbesiegt bleiben. Die SG Mönchweiler/Peterzell (31) ist nach sieben Siegen in Serie das „Team der Stunde“. Nun wartet der erstarkte Derbybrocken DJK Villingen mit Torjäger-Rückkehrer Kevin Kärcher. Der Vierte Alemannia V-H-U (30) ist nach vier Siegen in Folge in Lauerstellung, hat aber beim FC Kappel die schwerste Aufgabe vor der Brust.

Kreisliga A2

Der Siebenkampf um die ersten beiden Plätze bietet jede Woche direkte Spitzenduelle. Diesmal fordert der Vierte SV TuS Immendingen (25) den Zweiten SG Riedböhringen/Fützen (30) zum Verfolgerduell. In der Hinrunde siegte der TuS mit 3:2. Tabellenführer SV Hölzlebruck (34) hat die leichtere Derby-Aufgabe gegen die SG Lenzkirch-Saig (24). Die letzten sechs Heimspiele blieb der HSV unbesiegt und erzielte dabei 20:1 Tore.