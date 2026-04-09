Fußball im Bezirk Schwarzwald: Abstiegskampf in Gütenbach, Eschach-Derby und Meisterrennen

Keine Verschnaufpause gibt es für die Clubs im Bezirk nach dem Ostern-Doppelpack.
Bezirksliga: Abstiegskampf pur gibt es im Duell Eintracht Neukirch-Gütenbach gegen die SG Dauchingen/Weilersbach. Beide haben 24 Punkte, gewannen zwei der letzten vier Spiele. In der Vorrunde behielt die Eintracht die Oberhand (3:2). Zwei erfahrene Trainer – Luca Crudo (beim Gastgeber) und Roman Neumann- dürften sich was einfallen lassen. Immerhin stehen ihre Teams für viele Tore (34:44 zu 47:57) mit zusammen 81:101 Treffern.