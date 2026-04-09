Fußball im Bezirk Schwarzwald: Abstiegskampf in Gütenbach, Eschach-Derby und Meisterrennen

Keine Verschnaufpause gibt es für die Clubs im Bezirk nach dem Ostern-Doppelpack.

Bezirksliga: Abstiegskampf pur gibt es im Duell Eintracht Neukirch-Gütenbach gegen die SG Dauchingen/Weilersbach. Beide haben 24 Punkte, gewannen zwei der letzten vier Spiele. In der Vorrunde behielt die Eintracht die Oberhand (3:2). Zwei erfahrene Trainer – Luca Crudo (beim Gastgeber) und Roman Neumann- dürften sich was einfallen lassen. Immerhin stehen ihre Teams für viele Tore (34:44 zu 47:57) mit zusammen 81:101 Treffern.

Kreisliga A Staffel 1 Ein spannendes Duell erwartet die Fans im Eschachderby FC Kappel gegen den SV Niedereschach. Das Hinspiel gewann zwar der FCK mit 5:2. Doch die Vorzeichen sind inzwischen umgekehrt: Kappel gewann nur eines seiner letzten neun Spiele, verlor 2026 dreimal in Folge mit je vier Gegentoren. Grund ist die enorme Personalnot. Niedereschach hingegen hat einen Lauf, ist fünf Partien unbesiegt und verlor seit dem Hinspiel nur noch eines von elf Spielen.

Im zweiten Topduell erwartet in Peterzell die SG Mönchweiler/Peterzell (32 Punkte) den Verfolger FC Hochemmingen (28), der am Dienstag Kappel 4:0 besiegte. Das Hinspiel endete 0:0. Hochemmingen punktete bisher gegen alle Top-4-Clubs.

Kreisliga A Staffel 2

Das Augenmerk geht auf die Schlagerpartie Erster gegen Zweiter: Tabellenführer SV Hölzlebruck (37) empfängt in Neustadt den Verfolger SG Riedböhringen/Fützen (36). In der Vorrunde gewannen die Baaremer bereits 2:1. Die A2 ist so unberechenbar, dass der Ausgang völlig offen ist. Zuletzt stolperte der SVH daheim gegen Lenzkirch (1:2). Die SG RF ist indes sechs Partien ungeschlagen und gewann 2026 alle drei Spiele.

Kreisligen B1/2

Die B1 erwacht nach sage und schreibe sechseinhalb Monaten Pause aus dem Winterschlaf. Dabei kommt es direkt zu einem ersten Topduell in Buchenberg, wenn die SG Gemeinde Königsfeld B.K.N. (18) den Tabellenzweiten FC Bad Dürrheim (19) erwartet und sich für die 0:5-Hinspielpleite revanchieren möchte.

In der Staffel 2 fiebern die Fans dem Topspiel von Tabellenführer SG Friedenweiler/Rötenbach (29) gegen Verfolger SV Mundelfingen (29) entgegen. Der MSV gewann daheim 2:0. Bei einem Remis könnte indes die SG Oberbaldingen/Öfingen (28) mit einem Sieg in Aulfingen die Spitze übernehmen.