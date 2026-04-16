Fußball im Bezirk Schwarzwald: Abstiegsängste – Bezirksliga-Quartett kämpft um Punkte

In der Bezirksliga geht der Blick am Wochenende in den Keller: Riedöschingen/Hondingen, Neukirch-Gütenbach, der TuS Bonndorf und der VfB Villingen treffen sich in direkten Duellen.
Bezirksliga: Zwei Kellerduelle sorgen erneut für viel Spannung in der Abstiegsfrage. Im direkten Duell erwartet die SG Riedöschingen/Hondingen (23) in der „englischen Woche“ die Eintracht Neukirch-Gütenbach (24). Das Hinspiel gewann Luca Crudo daheim mit 6:2. Nun sinnt Fabio Berrer mit seiner RiHo-Elf auf Revanche. Ebenfalls den Blick nach hinten richten muss trotz einer sehr guten Formkurve der TuS Bonndorf (26), der daheim gegen den Vorletzten VfB Villingen (16) klarer Favorit ist.