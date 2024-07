Fußball-Historie: Der Siegeszug des VfR Schwenningen

1 Der VfR Schwenningen im Jahr 1972: Günter Krüger (Spielausschussvorsitzender, stehend von links), Dambitz, Eich, Teufel, Kny (mit Pokal), Baur, Brüner, von Au, Trainer Rudolf Weidenhammer, der Vorsitzende Klaus Rösch, Engelke (sitzend von links), Partenjevic, Mager, Czechan, Fleig und Schmidt. Foto:

Der jüngste Siegeszug des BSV Schwenningen lässt in der Neckarstadt Erinnerungen an glorreiche Fußball-Zeiten wach werden. Mit Klaus Rösch an der Vereinsspitze legte der VfR Schwenningen einst einen einmaligen Lauf durch die Fußballklassen hin.









Link kopiert



Der BSV Schwenningen sorgt derzeit unter Coach Jago Maric mit einem zweifachen Durchmarsch in die Landesliga für Furore und lässt ein bisschen an glanzvollere Zeiten des Fußballs in der Neckarstadt erinnern. Denn ein zweimaliger Aufstieg hintereinander gelang dem VfR Schwenningen, einem Vorgängerverein des ehemaligen Zweitligisten, Anfang der 70er-Jahre.