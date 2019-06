Fußball Herzogsweiler-Durrweiler geht die Kraft aus

Sein Treffer sollte allerdings erst der Auftakt sein für das, was noch folgte. Nur acht Minuten später flankte Mario Grimmeißen astrein in den Strafraum der SG, wo Kapitän Christoph Müller wartete und zur 2:1-Führung für Seedorf köpfte. Das Spiel war gedreht, der SV Seedorf aber noch lange nicht satt. Die SG Herzogsweiler-Durrweiler schaffte es nicht mehr, ihr Spiel einzubringen oder das der Seedorfer einzuschränken. Kurz nachdem Sandro Finkbeiner für Frederic Gall ausgewechselt war, schlug der SV erneut zu. Über die rechte Außenbahn setzte sich Mario Grimmeißen durch und legte für Kevin Kitiratschky vor, der per Kopf das 3:1 erzielte (77.). Den 4:1-Endstand besorgte Tobias Heizmann. Ein punktgenauer Pass aus dem Mittelfeld landete bei ihm. Heizmann nahm ihn problemlos mit, umkurvte Kevin Stahl im SG-Tor und schob flach ein.

Für Dein Smajovic war es die letzte Partie mit der SG Herzogsweiler-Durrweiler – er wird künftig in Bildechingen tätig sein. "Ich hatte so eine schöne Zeit bei der SG, natürlich hätte ich mir einen schöneren Abgang gewünscht – auch für die Jungs und den Verein, der so viel erreicht hat", betonte er am Ende. Grund, die Köpfe hängen zu lassen, haben die Herzogsweiler-Durrweiler aber ohnehin nicht: Die Bezirksliga-Vizemeisterschaft ist bereits Lohn für eine starke Saison.

TRAINERSTIMMEN

Dein Smajovic (SG Herzogsweiler-Durrweiler): "Glückwunsch an Seedorf, die Mannschaft ist heute verdient weitergekommen. Uns hat die erste Halbzeit viel Kraft gekostet. Dazu hat uns die gelb-rote Karte nicht gut getan, wir sind danach vom Gas und waren in den Zweikämpfen zu weit weg, haben unsere Konterchancen nicht genutzt. Seedorf war die reifere Mannschaft, auch von der Spielanlage her."

Tobias Heizmann (SV Seedorf): "Ich denke heute hat die klar bessere Mannschaft verdient gewonnen, und das mit zehn Mann. Wir hatten in der ersten Halbzeit zu einfache Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Über die gelb-rote Karte kann man sicherlich diskutieren. Wir wissen aber, was unsere junge Mannschaft leisten kann und das hat sie auch heute wieder gezeigt."

STATISTIK

SG Herzogsweiler-Durrweiler: Kevin Stahl­ – Daniel Heggenberger, Patrick Stoll (85. Raphael Stoll), Gerhard Melewzik, Dominik Stoll, Sandro Finkbeiner (76. Frederic Gall), Dein Smajovic, Dario Schmidt, Michael Züfle, Benjamin Joswig, Wladislav Weber.

SV Seedorf: Fabian Dittmer – Yannik Scheck, Tobias Bea, Tobias Heizmann (89. Thomas Flaig), Christoph Müller (77. Timmy Haag), Julian Link, Rafal Szopa (81. Sebastian Heim), Tom Ritzel, Jonas Haag (59. Darius Gutekunst), Mario Grimmeißen, Kevin Kitiratschky.

Tore: 1:0 Dein Smajovic (30.), 1:1 Tobias Heizmann (67.), 1:2 Christoph Müller (73.), 1:3 Kevin Kitiratschky (77.), 1:4 Tobias Heizmann (85.).

Schiedsrichter: Tobias Bauch.

Zuschauer: 600.

Durch die Niederlage der SG Herzogsweiler-Durrweiler trifft der FC Holzhausen II (Zweiter A2), der das Relegationsspiel gegen den VfR Klosterreichenbach (Zweiter A1) am Dienstagabend nach Elfmeterschießen mit 7:6 für sich entschieden hatte, am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr in Obertalheim im Entscheidungsspiel auf die SG Empfingen (14. Bezirksliga).