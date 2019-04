Fußball Herber Rückschlag für den FC 08 Villingen

Eine Minute später lief es besser. Bak flankte von der linken Seite aus so präzise, dass Damian Kaminski ohne Mühe zur verdienten 1:0-Führung der Nullachter einköpfte. Fast hätten die Villinger in der 36. Minute nachgelegt. Einen Ceylan-Schuss fischte Pendinger aber gerade noch aus der Ecke. Kurz darauf zögerte Volkan Bak im Strafraum einen Tick zu lange und vergab so eine weitere gute Möglichkeit der Nullachter.

Nach dem Seitenwechsel rieben sich die mitgereisten 08-Fans dann verwundert die Augen. Plötzlich dominierten die jetzt wie entfesselt aufspielenden Gastgeber die Partie. Die Villinger gerieten zunehmend ins Hintertreffen. Torwart Christian Mendes stand immer mehr im Blickpunkt. Erst parierte er reaktionsschnell gegen Gabriel Gallus. Dann traf Nico Huber in der 54. Minute nur die Unterkante der Latte. Den Dörflinger-Nachschuss wehrte Mendes per tollem Reflex ab. Bei der anschließenden Ecke kam aber jede Hilfe zu spät.

Ausgerechnet der Ex-Nullachter Nicola Leberer drosch den zu kurz abgewehrten Ball zum 1:1 ins Netz. Nach einer zwischenzeitlichen Sönmez-Ecke hatte auf der anderen Seite Tobias Weißhaar knapp über die Latte geköpft.

Wesentlich erfolgreicher waren die jetzt in den Zweikämpfen dominierenden Platzherren.

Während die Nullachter nach einem Kopfballduell von Dragan Ovuka im Mittelfeld vergeblich auf einen Pfiff warteten, eilte Huber – von Cemal Durmus bedient – auf und davon und schob zum 2:1 ein.

Vielleicht wäre die Partie noch einmal anders gelaufen, wenn Sönmez bei seiner besten Aktion in der 73. Minute nicht am erneut glänzend reagierenden Pendinger gescheitert wäre. So blieb Oberachern am Drücker. Nach einem weiteren Eckball der Hausherren entglitt Mendes (78.) in Bedrängnis der Ball. Felix Armbruster war zur Stelle und staubte zum alles entscheidenden 3:1 ab.

Wiederum Pendinger verhinderte dann in der 86. Minute nach einem 17-Meterschuss des nie aufsteckenden Ceylan eventuell noch heiße Schlussminuten.