Fußball: Heimspiele nach den Pokalerfolgen

Der dritte Spieltag der Fußball-Verbandsliga wartet am Wochenende auf den FC Auggen und den SV 08 Laufenburg.
„Das Spiel lebte von der Spannung, keine Mannschaft wollte den ersten Fehler machen. Dieses Mal war das Glück im Elfmeterschießen auf unserer Seite, im Pokal zählt nur das Weiterkommen“, kommentierte Auggens Sportchef Björn Giesel nach dem Schlusspfiff den Einzug in die zweite Pokalrunde am vergangenen Mittwoch. Gegen den VfR Hausen hatten sich die Rebländer nach 120 torlosen Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen durchgesetzt.