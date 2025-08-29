Fußball: Heimspiele nach den Pokalerfolgen

„Das Spiel lebte von der Spannung, keine Mannschaft wollte den ersten Fehler machen. Dieses Mal war das Glück im Elfmeterschießen auf unserer Seite, im Pokal zählt nur das Weiterkommen“, kommentierte Auggens Sportchef Björn Giesel nach dem Schlusspfiff den Einzug in die zweite Pokalrunde am vergangenen Mittwoch. Gegen den VfR Hausen hatten sich die Rebländer nach 120 torlosen Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Nun erwartet der FCA am kommenden Sonntag (15 Uhr) den SC Pfullendorf im Bidirex Sportpark. Die Gäste gewannen zwar in der Vorwoche mit 2:0 gegen den ESV Südtern Singen, offenbarten aber bei der 1:3-Niederlage gegen den SV 08 Laufenburg zum Saisonstart besonders in der Defensive gewisse Mängel. Besonders auf heimischem Rasen sollte der FC Auggen in der Lage sein den SCP schlagen zu können.

Auch der SV 08 Laufenburg muss am Sonntag (15.30 Uhr) auf eigenem Platz antreten. Zu Gast ist der VfR Hausen, welchen der FC Auggen am Mittwoch im SBFV-Rothaus-Pokal besiegte. Für die Mannschaft von Michael Hagmann wird das Duell mit einem gestandenen Verbandsligisten wie dem VfR eine weitere Bewährungsprobe auf dem Weg sich in der Verbandsliga zu etablieren. Zwar haben die 08er keine 120 Minuten in den Knochen, mussten unter der Woche im Pokalduell gegen den SV Aasen aber auch ihr ganzes Potenzial abrufen, um nicht in Bedrängnis zu geraten.

Am Ende stand dank einer starken offensiven Phase in der Mitte des zweiten Abschnitts ein 6:3-Erfolg für den Vizemeister der Landesliga, Staffel II, der vergangenen Spielzeit. Der VfR Hausen, gespickt mit Regionalliga-Neuzugängen, dürfte dennoch als Favorit in das Gastspiel beim SV 08 Laufenburg gehen.