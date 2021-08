2 Dennis Rothkranz und der SV Seedorf konnten sich gegen den FC Rottenburg durchsetzen. Foto: Rudolf

Landesliga: Beim 2:0 des SV Seedorf lässt Abwehr nichts anbrennen

SV Seedorf – FC Rottenburg 2:0 (1:0). Der SV Seedorf befindet sich weiter im Aufwärtstrend. Mit 2:0 feierten die Gastgeber einen wertvollen Sieg. Trotz guter Tormöglichkeiten des FC Rottenburg war der Heimerfolg nie ernsthaft in Gefahr.

In den ersten Minuten ließen es beide Mannschaften etwas gemächlich angehen, lauerte man eher auf Fehler des Gegners. Da sich aus dem Spiel wenig zwingendes ergab, nutzte der SV Seedorf seine erste Standardsituation. Nach einem Freistoß von Halbrechts war Jonas Haag zur Stelle und vollendete per Kopf zum 1:0 (1:0).

Kurz darauf hatte der Gast nach einer Ecke eine Großchance, Daniel Wiedmaier verzog aber aus kurzer Distanz. Im weiteren Verlauf kamen die Gäste zu einer optischen Überlegenheit, ohne dabei zwingend zu werden. Die Abwehr des SV Seedorf stand solide, konnte immer wieder die Situationen mit viel Einsatz bereinigen. Selbst als SVS-Keeper Tobias Kohl in der 25. Minute den Ball nach einen Freistoß nicht unter Kontrolle brachte, donnerte René Hirschka die Kugel frei aus fünf Metern über den Kasten. Bis zur Halbzeit neutralisierten sich beide Teams überwiegend im Mittelfeld.

Dem FC Rottenberg merkte man nach Wiederbeginn an, dass man etwas mitnehmen wollte. "So fahren wir nicht heim", feuerte FCR-Trainer Frank Eberle seine Elf an. Wenn es doch mal gelang, sich gefährlich vor das Seedorfer Tor der durchzuspielen, fehlte die nötige Übersicht. Nachdem Dennis Rothkranz nach schöner Rechtsflanke von Tom Ritzel mit seinem Kopfball am linken Pfosten scheiterte (58.), führte der beste Spielzug des SV Seedorf zur Vorentscheidung. Über links leitete Tobias Heizmann mit Tempo ein, seine scharfe Flanke brachte Tom Ritzel von rechts erneut gefährlich vor den Kasten von FCR-Torhüter Maxi Blesch. Mit perfektem Timing stieg Jonas Haag hoch und der Ball zappelte zum 2:0 (64.) im Netz.

Die Gäste steckten nicht auf, um zu einer Resultatsverbesserung zu kommen. Für den SV Seedorf versäumte Tobias Heizmann bei zwei guten Angriffen, den Deckel draufzumachen.