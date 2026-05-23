Ohne Neuer, mit Protesten im Stadion und einem herausragenden Harry Kane: Wie die Bayern Stuttgarts Träume von der Titelverteidigung in Berlin beim 3:0 platzen lassen.
Berlin - Die Bayern-Profis stürmten nach dem Abpfiff zu Harry Kane, kurz darauf gab es für den Matchwinner noch eine innige Umarmung von Trainer Vincent Kompany. Mit einem Hattrick hat der eiskalte Torjäger die Münchner zum lang ersehnten 21. Pokalsieg und dem Double geführt. In einem lange Zeit zähen DFB-Pokalfinale entthronte der Meister den Titelverteidiger VfB Stuttgart mit einem schließlich hochverdienten 3:0 (0:0).