Die TSG Balingen II muss in der zweiten Runde des WFV-Pokals am Samstag um 15.30 Uhr beim künftigen Ligakonkurrenten VfL Nagold ran.

Auf dem Weg in die dritte Pokalrunde, in der Verbandsliga-Absteiger TSG Balingen II ein attraktives Heimspiel gegen den Sieger der Partie SG Empfingen – FC Holzhausen erwarten würde, wartet nun zunächst einmal ein richtig harter Prüfstein auf das Team von TSG-Trainer Philipp Wolf. Denn es geht zum Ligakonkurrenten VfL Nagold.

TSG-Trainer Wolf und sein Team sind gewarnt

„Das wird keine leichte Aufgabe. Nagold ist zweimal in Folge Vizemeister der Landesliga 3 geworden“, ist sich der 34-jährige Übungsleiter der Schwere der Aufgabe bewusst. In der Vorsaison bestritten die Eyachstädter zwei Vorbereitungsspiele gegen den VfL, die sie mit 1:3 und 0:3 verloren haben. „Da haben sie in einem Spiel sehr offensiv verteidigt, und in der anderen Partie haben sie nur in der eigenen Hälfte verteidigt. Wir hatten in beiden Spielen deutlich mehr Ballbesitz und auch die bessere Spielanlage. Aber dennoch haben wir verloren. Deshalb sind wir gewarnt und wissen, was auf uns zukommt. Das wird sehr schwer; zumal Nagold noch den Heimvorteil hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir mithalten und bestehen können. Mal sehen, wer die bessere Tagesform hat und Anfang August schon im Pflichtspiel-Modus ist.“

VfL-Coach Schuon hofft auf die bessere Tagesform

Ähnlich sieht es auch sein Nagolder Pendant Marcel Schuon, der mit seinem Team durch einen klaren 6:0-Erfolg gegen den TSV Harthausen/Scher in die zweite Pokalrunde eingezogen ist: „Die Tagesform und wer besser ins Spiel rein kommt, könnten am Ende den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben. In der Vorsaison haben wir in Vorbereitungsspielen schon zweimal gegen die TSG gewonnen. Aber das ist Schnee von gestern. Nun steht ein Spiel mit Wettkampf-Charakter an.“

Wolf gibt klare Marschroute vor

Die Marschroute für Wolf und seine Mannschaft ist klar. „Wir gehen das Spiel an, wie die anderen Partien auch. Wir wollen den Ball haben und dominant auftreten, Chancen kreieren und Tore erzielen. Unser Ziel ist es, mit einer überzeugenden Leistungen das Spiel zu gewinnen.“

Balinger Kader ist gut gefüllt

Da trifft es sich gut, dass der Balinger Trainer in der vierwöchigen Saisonvorbereitung in dieser Woche erstmals auf den nahezu kompletten Kader zurückgreifen konnte. „Zwei Spieler sind noch bei der ersten Mannschaft im Training. Ansonsten sind wir komplett. Alle Urlauber sind zurückgekommen und so konnten wir auch ein bisschen inhaltlich trainieren.“ Auch beim VfL ist die Personallage ordentlich. „Ein, zwei Jungs werden wegen Urlaub fehlen, vielleicht werden wir auch etwas rotieren“, sagt VfL-Coach Schuon, der noch um den Einsatz von Elias Bürkle bangt.