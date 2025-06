Fußball: Großklaus-Entscheidung gefallen

1 Tim Großklaus bleibt auch in der kommenden Spielzeit beim FCK. Foto: zVg/FC Kandern Tim Großklaus bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des FC Kandern.







Link kopiert



Nachdem der FCK freiwillig auf die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga verzichtet hatte, war der Unmut groß beim 37-Jährigen, der zu dieser Zeit gerade mit seiner Familie im Urlaub in Südfrankreich weilte. „Ich arbeite nicht eine Saison lang, um etwas zu erreichen, und am Ende wird es nicht wahrgenommen. Das ist nicht meine Philosophie. Ich möchte maximalen Erfolg. Das war schon immer so“, hatte Großklaus Mitte Juni zur Oberbadischen gesagt. Auch von einem „Vertrauensbruch“ sprach er. In der Folge bat der Ex-Profi, der in der abgelaufenen Spielzeit 28 Treffer erzielte, um ein paar Tage Bedenkzeit. Der Ausgang war ungewiss. Auch eine Trennung galt als nicht unwahrscheinlich.