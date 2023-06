Der große Franz Beckenbauer hat einmal sinngemäß gesagt: Wer Spiele richtig tippt, hat keine Ahnung vom Fußball. Tja, was soll ich sagen: Auch eine Lichtgestalt kann irren. Vor gut einem Monat wurde an dieser Stelle orakelt, dass der FC Bayern den damaligen Spitzenreiter aus Dortmund noch abfangen und sich im Schlussspurt der Saison die elfte Meisterschaft in Folge holen wird. Zugegeben: Es war spannender als gedacht (und es der Bayern-Fan gewohnt ist). Dafür war der Jubel nach Abpfiff umso lauter – an dieser Stelle eine ernst gemeinte Entschuldigung an die Nachbarn für die Dauerschleife „Stern des Südens“.

Doch kommen wir zu den Fußballereignissen, die vor uns liegen und die Region wirklich bewegen: Der SC Lahr kann am Sonntag Historisches schaffen und seit gefühlten Ewigkeiten in die Oberliga aufsteigen. Ehrlicherweise wäre die Meisterschaft nach einer Spielzeit mit vielen Aufs und Abs fast zu schön, um wahr zu sein. Die Relegation ist aber ebenso realistisch, wie sie verdient wäre für die Kicker von der Dammenmühle.

Damit sich die Lahrer Elf gegen den SC Pfullendorf der Unterstützung möglichst vieler Fans sicher sein kann, hat sich Sponsor und Mannschaftscaterer Peter Vetter vom gleichnamigen Eventhaus nicht lumpen lassen und angekündigt, allen Zuschauern, die den Weg ins Volksbank-Stadion finden, den Eintritt zu bezahlen; das ein oder andere Freibierchen gibt’s obendrauf – und somit keine Ausreden mehr: Ab 15 Uhr wird der SCL nach oben geschrien.

Und zwar Bayern- und Dortmund-Fans gemeinsam, die sich im schönsten aller Fälle am Ende alle das Lahrer Meister-Shirt überstreifen.