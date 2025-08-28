Fußball: „Gerade alles ein wenig träge“

Für den FC Wehr beginnt die Saison in der Bezirksliga Hochrhein mit einem Auswärtsspiel.

Die Mannschaft von Trainer Urs Keser, der den ersten Spieltag urlaubsbedingt verpassen und von Assistent Marco Götz vertreten wird, gastiert am Samstag, 16.30 Uhr, beim SV Waldhaus. Nach fünf Jahren als Spielgemeinschaft mit Brennet-Öflingen legen die Wehrer wieder als eigenständige Fußball-Mannschaft los. Rund ums Frankenmattstadion backt man nach der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation im Juni heuer erst einmal „kleinere Brötchen“. Mit Marco Hanser und Saner Öz haben schließlich auch zwei absolute Ausnahmespieler den Verein im Sommer verlassen. Dafür stießen Silas Herms (SG Hausen/Zell - Nachwuchs), Nico Butzer (FV Fahrnau) und Vincenzo Spada (FC Hauingen) hinzu.

Herr Keser, wie ist die Lage beim FC Wehr kurz vor dem Saisonstart?

Es ist ja bekannt, dass wir den einen oder anderen Spieler im Sommer abgegeben haben. Da haben wir schon auch an Qualität verloren. Das tut schon ein bisschen weh. Wir wollen jetzt erst einmal kleinere Brötchen backen.

Wie lief die Vorbereitung?

Die Vorbereitung war eher suboptimal. Wir hatten viele Absenzen. Die Spiele waren auch nicht so super. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir mit der Relegation in der vergangenen Saison noch zwei Wochen länger machen mussten. Es ist gerade alles ein wenig träge, aber das bekommen wir wieder in den Griff.

Wer spielt in dieser Saison oben mit?

Ich schätze Mettingen/Krenkingen in dieser Saison brutal stark ein. Auch Buch wird oben mitspielen. Ich habe zudem den FC Zell auf der Rechnung, obwohl sie einige Abgänge zu kompensieren haben. Und dann gibt es meistens auch immer noch eine Mannschaft, mit der man jetzt noch nicht unbedingt rechnet.

Welche Saisonziele haben Sie sich gesteckt?

Wir wollen uns am liebsten von der Abstiegszone fernhalten. Mal sehen, wo wir nach sechs, sieben Spieltagen stehen und wie weit die Jungen da auch sind. Dann können wir schauen, welche Ziele wir definieren wollen. Für mich persönlich wäre ein einstelliger Tabellenplatz ein Erfolg. Wir wollen eine solide, ruhige Saison spielen.