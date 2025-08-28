Fußball: „Gerade alles ein wenig träge“

Für den FC Wehr beginnt die Saison in der Bezirksliga Hochrhein mit einem Auswärtsspiel.
Die Mannschaft von Trainer Urs Keser, der den ersten Spieltag urlaubsbedingt verpassen und von Assistent Marco Götz vertreten wird, gastiert am Samstag, 16.30 Uhr, beim SV Waldhaus. Nach fünf Jahren als Spielgemeinschaft mit Brennet-Öflingen legen die Wehrer wieder als eigenständige Fußball-Mannschaft los. Rund ums Frankenmattstadion backt man nach der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation im Juni heuer erst einmal „kleinere Brötchen“. Mit Marco Hanser und Saner Öz haben schließlich auch zwei absolute Ausnahmespieler den Verein im Sommer verlassen. Dafür stießen Silas Herms (SG Hausen/Zell - Nachwuchs), Nico Butzer (FV Fahrnau) und Vincenzo Spada (FC Hauingen) hinzu.