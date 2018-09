Fußball Gelten Handyvideos als Videobeweis?

Der Videobeweis ist in aller Munde. Bislang bot er vor allem Bundesliga-Fans Material für hitzige Diskussionen. Doch seit dem vergangenen Wochenende sorgt das von den Anhängern gefürchtete und vom Schiedsrichter in die Luft gezeichnete Rechteck - das offizielle Zeichen für den Einsatz des Videobeweises - auch in der Kreisliga für mächtig Gesprächsstoff.