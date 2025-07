Fußball-Gauditurnier: Eine Mischung aus Sport und Gaudi

1 Wolf-Dieter Huber, Reinhard Hauri und Günter Bublitz (von links) haben einige Grümpelturniere erlebt. Rechts: TV Wiechs-Vorsitzender Ralf Reinbold. Foto: Christoph Schennen Eine 50-jährige Geschichte haben Grümpelturniere beim TV Wiechs. Dies wird an diesem Wochenende gefeiert, auch mit Baumweitwurf.







Link kopiert



Im Jahr 1974 war ein „wilder Haufen“ auf die Idee gekommen, ein Fußballturnier zu organisieren, bei dem der Spaß ebenso wichtig ist wie der Wettkampf. Es war das Jahr, in dem die deutsche Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Einen Sportplatz in Wiechs gab es damals noch nicht. Ein Jahr musste das Wiechser Grümpelturnier wegen der Corona-Pandemie pausieren. Am Dienstag vor dem Fest des 50. Grümpelturniers an diesem Wochenende haben sich Reinhard Hauri, Günter Bublitz und Wolf-Dieter Huber im Vereinsheim an die Anfänge der Veranstaltung erinnert und unserer Redaktion davon erzählt.