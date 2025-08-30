Fußball: FVLB zerlegt den FC Waldkirch

In der Fußball-Landesliga düpiert der FV Lörrach-Brombach den Verbandsliga-Absteiger aus Waldkirch mit 5:1. Mit dem 1:5 sind die Gäste noch gut bedient.

Der FV Lörrach-Brombach hat im Heimspiel gegen den FC Waldkirch eine eindrucksvolle Reaktion auf die 2:3-Auswärtsniederlage beim FC Bad Bellingen gezeigt. Schon früh in der Begegnung sorgten die Hausherren im Duell mit dem Verbandsliga-Absteiger für klare Verhältnisse. Bereits nach 13 Minuten führten die Kreisstädter auf heimischem Rasen mit 2:0. Giovanni Passannante (8.) und Alija Kapidzija (13.) hatten für die Hausherren getroffen.

„Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und waren sofort aggressiv und bissig in den Zweikämpfen“, freute sich Übungsleiter Thorsten Szesniak über den Auftritt seiner Schützlinge. In der 30. Spielminute sahen sich die Lörracher dann aber dem 2:1-Anschlusstreffer gegenüber.

„Ein abgefälschter Ball hinter die Kette, da kann ich keinem der Jungs wirklich einen Vorwurf machen“, so Szesniak. Wer nun dachte, dass der Waldkircher Torerfolg für einen Bruch im Spiel sorgen würde, sah sich umgehend getäuscht. Noch vor der Pause riss der FVLB das Zepter wieder auf seine Seite, verpasste es aber noch vor dem Seitenwechsel für klarere Verhältnisse zu sorgen. Dies gelang dem Szesniak-Team dann aber gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts. Thai Bai Nguyens Treffer zum 3:1 rückte die Kräfteverhältnisse wieder gerade und ebneten den Weg zum ersten Lörracher Saisonsieg.

In der Schlussviertelstunde schraubten Johannes Binkert (75.) und Tim Heininger (78.) das Ergebnis bis auf 5:1 in die Höhe. Somit stand nach 90. Minuten ein hochverdienter Heimerfolg für die Grüttkicker. „Das Ergebnis ist vielleicht sogar um ein, zwei Treffer zu niedrig ausgefallen“, erklärte Szesniak, der sich dennoch erfreut über die souveräne Leistung seiner Elf zeigen durfte.