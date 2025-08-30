Fußball: FVLB zerlegt den FC Waldkirch

In der Fußball-Landesliga düpiert der FV Lörrach-Brombach den Verbandsliga-Absteiger aus Waldkirch mit 5:1. Mit dem 1:5 sind die Gäste noch gut bedient.
Der FV Lörrach-Brombach hat im Heimspiel gegen den FC Waldkirch eine eindrucksvolle Reaktion auf die 2:3-Auswärtsniederlage beim FC Bad Bellingen gezeigt. Schon früh in der Begegnung sorgten die Hausherren im Duell mit dem Verbandsliga-Absteiger für klare Verhältnisse. Bereits nach 13 Minuten führten die Kreisstädter auf heimischem Rasen mit 2:0. Giovanni Passannante (8.) und Alija Kapidzija (13.) hatten für die Hausherren getroffen.