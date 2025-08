Nur eine Niederlage gibt es für die heimischen Fußball-Landesligisten in den Testspielen.

Während der SV Weil und FSV Rheinfelden ihre Heimspiele gewannen, spielte der FV Lörrach-Brombach unentschieden.

FV Lörrach-Brombach -FC Basel U19 1:1

Der FVLB-Gegner am Samstag hätte locker in der Landesliga, Staffel 2, vorne mitspielen können. Vor der Pause sahen die Gastgeber gegen einen dominanten FCB-Nachwuchs ziemlich alt aus. Und dann verletzte sich auch noch der Lörracher Königstransfer Tim Heininger Mitte der ersten Halbzeit schwer, musste er mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus abtransportiert werden. Heininger wird dem FVLB nun geraume Zeit fehlen.

Mit dem 0:1-Rückstand zur Pause waren die Schützlinge von Cheftrainer Thorsten Szesniak noch gut bedient. In der zweiten Halbzeit sahen die zahlreichen Zuschauer im Grütt indes einen anderen FV Lörrach-Brombach. Engagiert in den Zweikämpfen und spielerisch überzeugend verdienten sich die Gastgeber dieses Unentschieden. Dafür war der für Heininger eingewechselte Thai Bao Nguyen in der 72. Minute verantwortlich. Auch Johannes Binkert saß nach seiner urlaubsbedingten Absenz zunächst auf der Bank. Kurz vor Schluss hatte der ebenfalls eingewechselte Fabiano Cosimo Durante den Siegtreffer auf dem Fuß.

SV Weil – SV Buch 4:2

Der SV Weil kam am Samstag im heimischen Nonnenholz zu einem standesgemäßen Sieg gegen den Bezirksligisten SV Buch. Allerdings leisteten die Gäste vom Hochrhein zumindest eine Stunde lang Gegenwehr. Pascal Störk und Benedikt Illmann egalisierten die frühe 2:0-Führung durch Nemanja Radulovic und Malin Schepperle. Mit einem Doppelschlag von Marc Rabe (62.)und Yavuzhan Orhan (63.) war die Partie dann entschieden.

FSV Rheinfelden -SC Binningen 5:1

Eine überzeugende Heimvorstellung gegen den Schweizer Zweitligisten SC Binningen bescherte dem FSV Rheinfelden einen Kantersieg. „Was wir in der Vorwärtsbewegung geboten haben, war schon ziemlich gut“, freute sich Vorsitzender Patrick Da Rugna. Zu den Torschützen beim FSV zählten Can Koyuncu, Jerome Chikwaira und Wissam Kassem.

SV Laufenburg – FC Wittlingen 6:0

Nach dem Trainingslager am Bodensee testete der FC Wittlingen am Sonntagvormittag beim Verbandsligisten aus Laufenburg. Zwar hielt der FC Wittlingen phasenweise gut dagegen, musste sich letztendlich aber doch deutlich mit 0:6 geschlagen geben. Am kommenden Wochenende wartet auf den FCW das erste Pflichtspiel.