Auch wenn Freundschaftsspielen logischerweise meist eine geringere Bedeutung zugeschrieben wird, sind Derbys auch in Testspielen oft eine besondere Angelegenheit.

So duellierten sich am Dienstagabend der FC Hauingen und Lokalrivale FV Lörrach-Brombach im Grütt. Der Bezirksligist aus Hauingen, der sich zuletzt im Pokal deutlich mit 1:6 gegen den FC Zell geschlagen geben musste, machte seine Sache im Duell mit dem Landesligisten sehr gut. Profitieren konnte die Mannschaft von Mick Fahr sicher auch davon, dass sich die Personalsituation im Vergleich zur Verbandspokal-Situation etwas erholt hat.

Zu Beginn der Partie waren es allerdings die Gastgeber, die früh in Führung gingen. Maurice Muslic, der sich bereits in den vergangenen Testspielen als verlässlicher Torschütze präsentierte, brachte seine Farben in der 13. Spielminute in Führung. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs erhöhte Spielmacher Johannes Binkert per Strafstoß auf 2:0.

Nachdem beide Teams gleich fünf Wechsel zur Halbzeit tätigten, bekamen die Gäste Rückenwind. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf Julian Foidl zum Anschlusstreffer, den Matthias Grether in der 80. Spielminute sogar mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich veredelte.

Die Hauinger Freude über den Ausgleich wehrte allerdings nur acht Minuten. Robin Hinrichsen erzielte zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit den Siegtreffer für den FV Lörrach-Brombach.

Am kommenden Sonntag startet der FVLB in die Pflichtspielsaison. Im Verbandspokal wartet das Duell mit dem FC Zell, der sich nach dem 6:1-Erfolg über den FC Hauingen in der Qualifikation für die erste Pokalrunde qualifiziert hat. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr im Zeller Brühlpark.

Unter der Woche absolvierte auch der FC Schönau ein Testspiel im heimischen Jogi-Löw-Stadion. Gegen den A-Kreisligisten der Spielvereinigung Untermünstertal musste sich das Team von Manfred Knobel mit 1:3 geschlagen geben. Den einzigen Schönauer Treffer erzielte Jakob Gritsch in der 53. Spielminute. Sein 1:3-Anschlusstreffer bedeutete gleichzeitig den Endstand. Am Sonntag wartet auf den FCS ein weiteres Freundschaftsspiel. Um 17 Uhr gastiert der Bezirksligist beim SV Au-Wittnau.

Auch der frischgebackene Verbandsligist SV Laufenburg hat unter der Woche erneut getestet. Das Duell mit dem FC Klingnau (CH) entschied das Team von Michael Hagmann mit 3:2 für sich. Am Samstag duelliert sich der SV 08 mit dem TuS Binzen im Verbandspokal (17 Uhr).