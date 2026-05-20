Fußball FV Lörrach-Brombach: Wall rückt in Aktivbereich

1 Der sportliche Leiter Antonio Ratto begrüßt Niklas Wall im Aktivbereich. Foto: zVg/FVLB Die Nachwuchsarbeit des FVLB liegt dem Verein am Herzen.







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Die Nachwuchsarbeit des FVLB liegt dem Verein am Herzen. So freuen sich die Verantwortlichen des Lörracher Traditionsverein dass mit Niklas Wall im Sommer ein weiterer talentierter U19-Fußball in den Aktivbereich aufrückt. Dort möchte er sich sportlich beweisen und fußballerisch weiterentwickeln. Niklas ist ein Eigengewächs aus dem Talentschuppen des FVLB und kann im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Er verfügt über eine gute Schusstechnik, ist ehrgeizig, diszipliniert und kopfballstark. Parallel zum Fußball beginnt Niklas, der im Juli 19 Jahre alt wird, ein Studium. Dennoch möchte er, je nach Verfügbarkeit, im Aktivbereich zum Einsatz kommen. Der Sportliche Leiter Antonio Ratto freut sich sehr, Niklas vom neuen Konzept überzeugt zu haben und ihn auf seinem weiteren Weg in seiner sportlichen Entwicklung begleiten zu dürfen.